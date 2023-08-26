В украинском законодательстве пока не предусмотрена возможность заключения брака или гражданских партнерств между сторонами однополых пар. Однако Алина и Станислава решили времени не тратить попусту и на собственном опыте продемонстрировать, насколько соответствующая инициатива важна.

Смотрите также Избиение трансгендерной военной во Львове: уже отреагировал омбудсмен

"Женитьба" женщин

Отметим, что началась свадебная церемония у здания ЗАГСа и улицы Сумской в Харькове. Пару, согласно традиционному украинскому обряду, осыпали овсом, пшеницей, рисом, гречкой, конфетами, лепестками, монетами, а также фотографировали с гостями.

Алина и Станислава отправились прогуливаться по городу. Неотделимой частью стало бросание букетов. Также молодые прикрепили замок, который будет символизировать их крепкие отношения. А в будущем, возможно, и официальный брак,
– написали в Kharkiv Pride.

Кроме того, там сообщили, что:

  • Алина Шевченко – военная-капитанка, офицерша штаба бригады от 2015 года; сначала была мобилизована, а позже подписала контракт; в ВСУ знают о ее сексуальной ориентации и о помолвке с партнершей.
  • Станислава Петлица – харьковская активистка, занимающаяся защитой прав женщин и ЛГБТК+ людей.

Свадебная церемония военной и активистки в Харькове / Фото Kharkiv Pride

Гражданские партнерства это важно

В марте 2023 года в Верховную Раду внесли законопроект №9103. Он предполагает легализацию гражданских партнерств между людьми с разными сексуальными ориентациями.

По словам активистов, это важно, потому что сейчас гомосексуальные люди не могут:

  • принимать решения за партнера в критических для его жизни ситуациях, посещать в реанимации;
  • выполнять "последнюю свободу", распоряжаться телом после смерти;
  • получить право на содержание и уход для нетрудоспособного партнера;
  • получать больничные по уходу за больным партнером;
  • быть опекуном для недееспособного партнера;
  • оформить общее медицинское страхование;
  • совместно владеть имуществом;
  • наследовать имущество по закону и получать связанные с этим налоговые льготы (наследование по завещанию – 5% налога, по закону – нулевая ставка);
  • быть похороненным вместе с партнером в семейной могиле;
  • получить льготный кредит для семьи;
  • получить государственную поддержку после гибели партнера;
  • узнать, если партнера ранили, захватили в плен или убили.