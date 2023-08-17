Киевпрайд тегнул омбудсмена в соцсети, прося о комментарии по поводу ситуации. Напомним, 15 августа стало известно об избиении Хелен во Львове. Военная говорила по видеосвязи с любимым, когда к ней начал приставать агрессивный незнакомец. В конце концов мужчина избил ее и оскорбил.

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Что заявил чиновник

Он отреагировал в комментариях к сообщению.

Отмечу, что никто не может быть дискриминирован по какому-либо признаку. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах,

– подчеркнул Лубинец.

Также омбудсмен указал, что направлено письмо в Главное управление Национальной полиции Украины. Правоохранители должны принять необходимые меры и обеспечить быстрое, эффективное и беспристрастное расследование этой ситуации.

В сообщении Дмитрия Лубинца указано, что полиция должна обязательно исследовать вероятный мотив нетерпимости, приведший к нападению на военную.

Национальная полиция во Львовской области открыла уголовное производство. В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.

В полицию с заявлением об избиении обратилось трансгендерное лицо. В ее заявлении указано, что накануне, 15 августа, около 22:20 на улице Староеврейской во Львове неизвестный мужчина нанес ей несколько ударов в лицо,

– сообщили там детали.

Действия злоумышленника квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

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Кто такая Хелен

Это трансгендерная военная, которая служит в ВСУ уже три года. Ушла в армию добровольно, до начала полномасштабного вторжения России в Украину находилась на контрактной службе полтора года. Перед первым выездом в зону ООС у Хелен обнаружили болезнь. Поэтому она получила статус ограниченно подходящей и несет службу в нарядах.

Во Львов она приехала в отпуск по семейным обстоятельствам – чтобы похоронить маму.