Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, в настоящее время служба активно сотрудничает с министерством обороны для решения этого вопроса, передает 24 Канал.
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Зачем ГПСУ доступ к реестру
Демченко подчеркнул, что сотрудничество между ГПСУ и Минобороны сможет усилить государственную границу и позволит снизить количество случаев выезда мужчин за границу с поддельными документами.
Более 6 100 человек использовали подделки, пытаясь незаконно пересечь границу. Поэтому наши инспекторы делают все необходимое для того, чтобы проверять эти документы – действительны они или нет.
– сказал он.
Спикер ГНСУ также рассказал, чтобы ускорить процесс проверки документов, служба обменивается базой данных с министерством обороны нашего государства. В Госпогранслужбе будет доступ к реестру призывников и военнообязанных.
"В настоящее время нарабатываются все технические составляющие для того, чтобы это удалось, а также обсуждаются критерии доступа к базе данных и государственному реестру как со стороны представителей ТЦК, так и со стороны ГПСУ", – подчеркнул Демченко.
Спикер заверил, что как только все это будет протестировано и наработано, в дальнейшем инспекторы службы смогут в режиме онлайн проверить документы на разрешение выезжать за границу, а также установят, не были ли эти бумаги поддельные.
В заключение он сказал, что сотрудничество между ГПСУ и Минобороны будет способствовать более эффективной борьбе с попытками злоупотребления поддельными документами при пересечении государственной границы.
Ранее в ГПСУ сообщали об обмене данными из Минобороны
- Спикер ГПСУ Андрей Демченко 14 августа рассказал, что Госпогранслужба будет обмениваться данными с министерством обороны нашего государства. Это нужно для того, чтобы при проверке документов для выезда в пунктах пропуска пограничники знали, выдавали ли такой документ конкретному лицу в конкретном ТЦК и СП.
- Он подчеркнул, что в первую очередь это будет касаться мужчин, а именно военнообязанных. Это поможет усилить контроль над ними.
- В то же время Кабинет Министров 11 августа снял ограничения на выезд за границу для родственников погибших или пропавших без вести военных, воевавших во время АТО. Теперь они беспрепятственно могут пересекать границу.