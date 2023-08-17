Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, наразі служба активно співпрацює з міністерством оборони для розв'язання цього питання, передає 24 Канал.

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Навіщо ДПСУ доступ до реєстру

Демченко наголосив, що співпраця між ДПСУ і Міноборони зможе посилити державний кордон та дозволить зменшити кількість випадків виїзду чоловіків за кордон з підробленими документами.

Понад 6 100 осіб використовували підробки, намагаючись незаконно перетнути кордон. Тому наші інспектори роблять усе необхідне для того, щоб перевіряти ці документи – дійсні вони чи ні,

– сказав він.

Речник ДПСУ також розповів, щоб прискорити процес перевірки документів, служба обмінюється базою даних з міністерством оборони нашої держави. Відтак у Держприкордонслужби буде доступ до реєстру призовників та військовозобов'язаних.

"Наразі напрацьовуються всі технічні складові для того, щоб це вдалося, а також обговорюються критерії доступу до бази даних та державного реєстру як з боку представників ТЦК, так і з боку ДПСУ", – наголосив Демченко.

Речник запевнив, що як тільки все це буде протестовано та напрацьовано, надалі інспектори служби зможуть в режимі онлайн перевірити документи особи на дозвіл виїздити за кордон, а також встановлять, чи не були ці папери підроблені.

Наостанок він сказав, що співпраця між ДПСУ та Міноборони сприятиме більш ефективній боротьбі зі спробами зловживання підробленими документами під час перетину державного кордону.

Раніше у ДПСУ повідомляли про обмін даними з Міноборони