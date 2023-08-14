Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України внесли на засіданні Уряду 11 серпня. Про це пише 24 Канал.

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Виїхати можуть громадяни, які не підлягають призову під час мобілізації

Військовозобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану,

– зазначили в Кабміні.

Також пояснили, що відповідні зміни запровадили, аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в АТО з початку збройної агресії Росії в 2014-му до 30 квітня 2018 року.

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Прикордонники посилять контроль за виїздом чоловіків

ДПСУ посилить контроль за виїздом за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Зокрема, обмінюватиметься інформацією з Міноборони. Таку співпрацю вже налагоджують. До речі, це унеможливить використання підроблених документів під час виїзду.

"Зараз тестується програмне забезпечення, а також обговорюються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ і навпаки. Можу наголосити, що це не об'єднання і не систематизація. Це – інформаційний обмін відносно конкретних осіб. У першу чергу йдеться про осіб чоловічої статі, які підлягають військовому обов'язку", – розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.