Сегодня в укрытиях рождаются дети, а в актовых залах пожарных частей создаются новые семьи и будущее государства.

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ГСЧС Украины поделилась информацией о том, что в условиях военного положения начальники Главных управлений имеют право женить сотрудников. И делают это. Так, сегодня была создана новая украинская семья.

Он – спасатель из Одесской области, а она – дочь спасательницы из Одесской области.

Любовь в военное время

Любви нет препятствий, сегодня новообразованная семья Рудковских это доказала.

Они давно этого хотели, и готовились. И очень расстроились, что все придется отложить. Но их друзья и коллеги решили сделать им настоящий сюрприз и организовали для них свадьбу. Сегодня плакали все, и плакали от счастья. И плакать мы будем только так! Ибо не одна сволочь, которая пришла к нам с оружием, не отнимет наши мечты, нашу жажду свободы, наше чувство юмора, и нашу любовь », – говорится в сообщении ГСЧС.