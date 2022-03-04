Сьогодні в укриттях народжуються діти, а в актових залах пожежних частин створюються нові родини і майбутнє нашої держави.

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ДСНС України поділилась інформацією про те, що в умовах воєнного стану начальники Головних управлінь мають право одружувати співробітників. І роблять це. Так сьогодні була створена нова українська сім’я.

Він – рятувальник з Одещини, а вона – донька рятувальниці з Одещини.

Кохання у воєнний час

Коханню нема перешкод, сьогодні новостворена родина Рудковських це довела.

"Вони давно цього хотіли, і готувалися. І дуже засмутились, що все доведеться відкласти. Але їх друзі і колеги вирішили зробити їм справжній сюрприз і організували для них весілля. Сьогодні плакали всі, і плакали від щастя. І плакати ми будемо тільки так! Бо не одна наволочь, яка прийшла до нас зі зброєю, не відбере наші мрії, нашу спрагу до свободи, наше почуття гумору, і нашу любов", – йдеться в повідомленні ДСНС.

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