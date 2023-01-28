Кабмин наделил зарубежные дипломатические учреждения Украины новыми полномочиями.

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Какие услуги могут получить украинцы за границей

Проведение государственной регистрации актов гражданского состояния;

Внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование;

Повторную выдачу свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;

Выдача выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

То есть теперь украинцы за границей смогут регистрировать или вносить изменения в такие акты гражданского состояния, как рождение и смерть человека, вступление в брак или развод, приобретение и утрату гражданства или выход из него, достижение определенного возраста, статус дееспособности, изменение имени и т.д. По факту регистрации акта гражданского состояния физическому лицу выдается соответствующее свидетельство.

Когда граждане смогут получить эти услуги

Перечень иностранных дипломатических учреждений, которые будут предоставлять услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, должен определить Министерство иностранных дел,

– говорится в сообщении.

Постановление было учтено 24 января 2023 года и вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования. Услуги украинцы получат возможность получить за границей независимо от места их проживания (нахождения).