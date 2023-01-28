Кабмін наділив закордонні дипломатичні установи України новими повноваженнями.

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Які послуги можуть отримати українці за кордоном

Проведення державної реєстрації актів цивільного стану;

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;

Повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

Видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Тобто тепер українці закордоном зможуть реєструвати чи вносити зміни в такі акти цивільного стану, як народження та смерть людини, вступ у шлюб або розлучення, набуття та втрату громадянства або вихід з нього, досягнення певного віку, статус дієздатності, зміну ім'я тощо. За фактом реєстрації акту цивільного стану фізичній особі видається відповідне свідоцтво.

Коли громадяни зможуть отримати ці послуги

Перелік закордонних дипломатичних установ, які здійснюватимуть надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, має визначити Міністерство закордонних справ,

– мовиться у повідомленні.

Постанову облікували 24 січня 2023 року й вона набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування. Послуги українці матимуть можливість отримати за кордоном незалежно від місця їх проживання (перебування).