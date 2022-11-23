Про це заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра повідомила в ефірі телемарафону. За її словами, для отримання фінансової компенсації від Росії ведеться робота у трьох основних напрямках, пише 24 канал.

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Про які напрямки йдеться

Мудра заявила, що джерелами виплат стануть як суверенні, і приватні російські активи.

Перший напрямок пов'язаний з виконанням резолюції Генасамблеї ООН. Ба більше, Мін'юст ініціював створення міжнародного реєстру збитків, які стануть документальним підтвердженням втрат або пошкоджень для відшкодування втрат, завданих війною.

Заступниця міністра зазначила, що по цьому питанню Україна активно співпрацює з європейськими державами. Вона також згадала про переговори з країнами ЄС з приводу фінансування даної ініціативи.

Другий напрям роботи міністерства покликаний на те, що створити багатосторонній міжнародний договір. Завдяки цьому документу російські активи зможуть перейти до компенсаційного фонду. Крім того, на підставі договору буде створено спеціальну комісію.

До третього напряму належить робота з країнами, яких Україна бачить потенційними учасниками цього договору. Ірина Мудра зазначила, що робота з усіх трьох напрямків дозволить Україні отримати від Росії репарації.

Скільки часу потрібно для отримання виплат

За словами Мудрої, процес створення міжнародного реєстру збитків – це перший крок до створення компенсаційного механізму.

Протягом пів року цей реєстр має запрацювати, – повідомила заступниця міністра.

Ірина Мудра також вважає, що на ратифікацію компенсаційного договору Україні знадобиться щонайменше один рік.

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Росія намагається максимально економити – уникати виплат компенсацій, переводити підприємства на примусову безкоштовну роботу у три зміни, "кидати" мобілізованих на зарплати. Однак доходи держави-агресорки не можуть компенсувати її витрати на війну.

При цьому у Центробанку та у міністерстві фінансів прогнозують посилення темпів економічного падіння. Адже з кожним днем бізнес дедалі частіше не може звести кінці з кінцями та банкрутує, державні корпорації демонструють "від'ємний зріст" доходів, а зашморг від санкцій стискається все сильніше.

Для підтримки певного економічного рівня життя у країні путінські посадовці вже зірвали печатку із резервних фондів, однак всі розуміють, що рано чи пізно ці гроші закінчаться. То ж росіянам доведеться затягувати пояси, причому не з власної волі.

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