За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, посадовці-представники путінського режиму намагаються забезпечити країну грошами для фінансування війни у 2023 році. Оскільки ж прогнози російських чиновників свідчать про те, що вже із січня у бюджеті формуватиметься гіганстька діра, владі не залишається нічого, окрім як примусово відбирати кошти у свого населення.

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В інший спосіб хоч якось ефективно залучати кошти для проведення закупівель, ремонту й розконсервації техніки, а також для підтримання свого війська у боєздатному стані, російський уряд не може.

Спочатку обмежуватимуть зняття готівки та грошові перекази

Кожен місяць ведення бойових дій в Україні обходиться Росії у десятки мільярдів рублів. Путін та його поплічники так чи інакше вимушені платити зарплати контрактникам, виплачувати компенсації загиблим, виділяти кошти на міжнародні закупівлі озброєння та на державні замовлення.

Путін та його поплічники так чи інакше вимушені платити зарплати контрактникам, виплачувати компенсації загиблим, виділяти кошти на міжнародні закупівлі озброєння та на державні замовлення. По всіх цих пунктах Росія намагається максимально економити – уникати виплат компенсацій, переводити підприємства на примусову безкоштовну роботу у три зміни, "кидати" мобілізованих на зарплати. Тим не менше, доходи держави-агресорки не можуть компенсовувати її витрати на війну.

При цьому у Центробанку та у міністерстві фінансів прогнозують посилення темпів економічного падіння. Адже з кожним днем бізнес дедалі частіше не може звести кінці з кінцями та банкрутує, державні копорації демонструють "від'ємний зріст" доходів, а зашморг від санкцій стискається все сильніше.

Для підтримки певного економічного рівня життя у країні путінські посадовці вже зірвали печатку із резервних фондів, однак всі розуміють, що рано чи пізно ці гроші закінчаться. То ж росіянам доведеться затягувати пояси, причому не з власної волі.

Аби хоч якось сповільнити банкрутство Росії, у мінфіні та ЦБ почали розробляти проєкт, реалізація якого дозволить країні залучати більше коштів до бюджету. Заключається він у введенні додаткових обмежень на використання коштів населенням. В першу чергу нововведення планують ввести у "Сбербанку" на початку 2023 року.

За задумом економістів, під час першого рівня обмежень держава має ввести період замороження коштів, які надходять росіянам на їх банківські картки. Крім того, люфт на переказ чи зняття готівки стосуватимуться й вкладів. Це дозволить державі певний час користуватися грошами росіян перед тим, як їх віддаватимуть власникам. Втім, якщо за кілька місяців таких обмежень уряду не вдасться наситити бюджет коштами, у Центробанку перейдуть до плану "Б". Він полягатиме вже у частковому чи повному вилученні коштів вкладників банківської системи. Тобто фактично Росія напряму відбиратиме гроші у власних громадян.

Після реалізації проєкту у "Сбербанку" аналогічні обмеження планують ввести в інших банках. Так що врятувати свої накопичення від їх націоналізації жителі країни-агресорки ніяк не зможуть.

Ціни зростатимуть на все

Крім того, у російському уряді для посилення поповнень бюджетів планують штучно підвищити вартість всіх акцизних товарів. Це призведе до чергового стрімкого зростання цін на цигарки, алкоголь та паливо, що автоматично потягне за собою збільшення цінників на будь-яку іншу продукцію.

Тим часом В Росії дефіцит валюти після оголошення мобілізації

На скільки відсотків урядовці планують збільшити акцизи, наразі невідомо. Однак дату нововведення вже озвучили – 1 січня 2023.

То ж найближчим часом росіяни почнуть вже повноцінно відчувати економічні наслідки розв'язування війни в Україні. Якщо з 24 лютого керівництво держави хоча б якось змогло втримувати падіння та штучно робило так, аби середньостатистичний "Ванька" не відчував на собі погіршення життя, то вже у 2023-му стримувати цей процес буде неможливо.

Російська економіка вмирає, а намагання чиновників продовжити її агонію призводить лише до того, що остаточне падіння фінансової системи буде більш гучним та болісним.