По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, должностные лица-представители путинского режима пытаются обеспечить страну деньгами для финансирования войны в 2023 году. Поскольку прогнозы российских чиновников свидетельствуют о том, что уже с января в бюджете будет формироваться гигантская дыра, власти не остается ничего, кроме как принудительно отбирать средства у своего населения.

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Иным образом, хоть как-то эффективно привлекать средства для проведения закупок, ремонта и расконсервации техники, а также для поддержания своего войска в боеспособном состоянии, российское правительство не может.

Сначала будут ограничивать снятие наличных и денежные переводы

Каждый месяц ведения боевых действий в Украине обходится России в десятки миллиардов рублей. Путин и его приспешники так или иначе вынуждены платить зарплаты контрактникам, выплачивать компенсации погибшим, выделять средства на международные закупки вооружений и государственные заказы.

Путин и его приспешники так или иначе вынуждены платить зарплаты контрактникам, выплачивать компенсации погибшим, выделять средства на международные закупки вооружений и государственные заказы. По всем этим пунктам Россия пытается максимально экономить – избегать выплат компенсаций, переводить предприятия на принудительную бесплатную работу в три смены, "кидать" мобилизованных на зарплаты. Тем не менее, доходы государства-агрессора не могут компенсировать его расходы на войну.

При этом в Центробанке и министерстве финансов прогнозируют усиление темпов экономического падения. Ведь с каждым днем бизнес все чаще не может свести концы с концами и банкротится, государственные корпорации демонстрируют "отрицательный рост" доходов, а удавка от санкций сжимается все сильнее.

Для поддержки определенного экономического уровня жизни в стране путинские чиновники уже сорвали печать с резервных фондов, однако все понимают, что рано или поздно эти деньги закончатся. Так что россиянам придется затягивать пояса, причем не по собственной воле.

Чтобы хоть как-то замедлить банкротство России, в Минфине и ЦБ начали разрабатывать проект, реализация которого позволит стране привлекать больше средств в бюджет. Заключается он во внедрении дополнительных ограничений на использование средств населением. Сначала нововведения планируют ввести в Сбербанке в начале 2023 года.

По замыслу экономистов, во время первого уровня ограничений государство должно ввести период заморозки средств, поступающих россиянам на их банковские карты. Кроме того, люфт на перевод или снятие наличных будут касаться и вкладов. Это позволит государству определенное время пользоваться деньгами россиян, прежде чем их будут отдавать владельцам. Впрочем, если за несколько месяцев таких ограничений правительству не удастся насытить бюджет денежными средствами, в Центробанке перейдут в план "Б". Он будет состоять уже в частичном или полном изъятии средств вкладчиков банковской системы. То есть фактически Россия будет напрямую отбирать деньги у собственных граждан.

После реализации проекта в Сбербанке аналогичные ограничения планируют ввести в других банках. Так что спасти свои скопления от их национализации обитатели страны-агрессора никак не смогут.

Цены будут расти на все

Кроме того, в российском правительстве для усиления пополнений бюджетов планируется искусственно повысить стоимость всех акцизных товаров. Это приведет к очередному стремительному росту цен на сигареты, алкоголь и топливо, что автоматически приведет к увеличению ценников на любую другую продукцию.

Тем временем В России дефицит валюты после объявления мобилизации.

На сколько процентов чиновники планируют увеличить акцизы, пока неизвестно. Однако дату нововведения уже озвучили – 1 января 2023 года.

Так что в ближайшее время россияне начнут уже полноценно ощущать экономические последствия развязывания войны в Украине. Если с 24 февраля руководство государства хоть как-то смогло удерживать падение и искусственно поступало так, чтобы среднестатистический "Ванька" не чувствовал на себе ухудшения жизни, то уже в 2023-м сдерживать этот процесс будет невозможно.

Российская экономика умирает, а попытка чиновников продлить ее агонию приводит лишь к тому, что окончательное падение финансовой системы будет более громким и болезненным.