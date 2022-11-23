Об этом заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра сообщила в эфире телемарафона. По ее словам, для получения финансовой компенсации от России ведется работа по трем основным направлениям, пишет 24 канал.

Гибнут через 23 дня после мобилизации еще на полигонах: какие потери россиян с сентября

О каких направлениях идет речь

Мудрая заявила, что источниками выплат станут как суверенные, так и частные российские активы.

Первое направление связано с исполнением резолюции Генассамблеи ООН. Более того, Минюст инициировал создание международного реестра ущерба, который станет документальным подтверждением потерь или повреждений для возмещения потерь, причиненных войной.

Замминистра отметила, что по этому вопросу Украина активно сотрудничает с европейскими государствами. Она также упомянула о переговорах со странами ЕС по поводу финансирования данной инициативы.

Второе направление работы министерства призвано создать многосторонний международный договор. Благодаря этому документу, российские активы смогут перейти в компенсационный фонд. Кроме того, на основании договора будет создана специальная комиссия.

К третьему направлению относится работа со странами, которые Украина видит потенциальными участниками этого договора. Ирина Мудра отметила, что работа по всем трем направлениям позволит Украине получить от России репарации.

Сколько времени нужно для получения выплат

По словам Мудрой, процесс создания международного реестра ущерба – это первый шаг к созданию компенсационного механизма.

В течение полугода этот реестр должен заработать, – сообщила заместитель министра.

Ирина Мудра также считает, что на ратификацию компенсационного договора Украине понадобится минимум один год.

В России готовятся к конфискации денег вкладчиков всех банков

Россия пытается максимально экономить – избегать выплат компенсаций, переводить предприятия на принудительную бесплатную работу в три смены, бросать мобилизованных на зарплаты. Однако доходы государства-агрессорки не могут компенсировать его расходы на войну.

При этом в Центробанке и министерстве финансов прогнозируют усиление темпов экономического падения. Ведь с каждым днем бизнес все чаще не может свести концы с концами и банкротится, государственные корпорации демонстрируют "отрицательный рост" доходов, а удавка от санкций сжимается все сильнее.

Для поддержки определенного экономического уровня жизни в стране путинские чиновники уже сорвали печать с резервных фондов, однако все понимают, что рано или поздно эти деньги закончатся. Так что россиянам придется затягивать пояса, причем не по собственной воле.

Важно – Европарламент признал Россию спонсоркой терроризма: смотрите видео