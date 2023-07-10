ФСБ России решило наказать украинку за ее смелость. оккупанты собираются отправить женщину в Россию на показательное судилище.

Внимание Россияне готовят показательную депортацию украинцев из Геническа: какова цель этих действий оккупантов

Из женщины "выбили" извинения

Светлану уже заставили на камеру извиниться за ее слова, сказанные полтора года назад. Местные жители не верят таким видео. Ибо хорошо знают, как эти "извинения" выбивают захватчики, поскольку местных постоянно пытают и унижают.

Светлану принудили извиниться за свои слова: видео

Светлану пытаются уволить

Также местные сообщают, что коллаборантов в Геническом достаточно, ведь желающих сдать Светлану было достаточно. Родные и друзья Светланы прилагают усилия для освобождения.

В конце февраля 2022 года Светлана оказалась известна после обращения к оккупантам. Женщина советовала россиянам положить в карманы семена подсолнечника или цветов, чтобы те проросли, когда оккупанты погибнут на украинской земле.

Светлана смело подошла к вооруженным окупантов: видео