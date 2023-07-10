Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, оккупанты давят на людей, чтобы те получили российские паспорта.

Вашему вниманию Новые методы давления на оккупированной Херсонщине: депутат облсовета объяснил, как действуют россияне

"Оккупанты начали готовить первые экспериментальные списки людей, которых будут депортировать. Об этом они объявили уже в Геническом районе", – отметил Хлань.

Таким способом россияне пытаются запугать жителей и заставить их получить российские паспорта.

Гумпомощь за российский паспорт

Люди на оккупированной Херсонщине оказались в тупике. Работы нет, поэтому живут только благодаря выращенному на огороде.

Россияне предоставляют гуманитарную помощь сомнительного качества, но есть нюанс. Чтобы ее получить, нужен российский паспорт.

Что происходит на оккупированной Херсонщине: коротко