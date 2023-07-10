Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, оккупанты давят на людей, чтобы те получили российские паспорта.

Вашему вниманию Новые методы давления на оккупированной Херсонщине: депутат облсовета объяснил, как действуют россияне

"Оккупанты начали готовить первые экспериментальные списки людей, которых будут депортировать. Об этом они объявили уже в Геническом районе", – отметил Хлань.

Таким способом россияне пытаются запугать жителей и заставить их получить российские паспорта.

Гумпомощь за российский паспорт

Люди на оккупированной Херсонщине оказались в тупике. Работы нет, поэтому живут только благодаря выращенному на огороде.

Россияне предоставляют гуманитарную помощь сомнительного качества, но есть нюанс. Чтобы ее получить, нужен российский паспорт.

Обратите внимание! Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что граждане Украины на оккупированных территориях могут принимать российский паспорт. Ведь в этом случае говорится о сохранении жизни. По его словам, Киев должен в дальнейшем не признавать эти российские паспорта, потому что их выдают под прямым физическим давлением.

Что происходит на оккупированной Херсонщине: коротко