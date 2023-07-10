Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, оккупанты давят на людей, чтобы те получили российские паспорта.
Вашему вниманию Новые методы давления на оккупированной Херсонщине: депутат облсовета объяснил, как действуют россияне
"Оккупанты начали готовить первые экспериментальные списки людей, которых будут депортировать. Об этом они объявили уже в Геническом районе", – отметил Хлань.
Таким способом россияне пытаются запугать жителей и заставить их получить российские паспорта.
Гумпомощь за российский паспорт
Люди на оккупированной Херсонщине оказались в тупике. Работы нет, поэтому живут только благодаря выращенному на огороде.
Россияне предоставляют гуманитарную помощь сомнительного качества, но есть нюанс. Чтобы ее получить, нужен российский паспорт.
Что происходит на оккупированной Херсонщине: коротко
- Несмотря на все попытки оккупантов, их план принудительной паспортизации населения провалился. В результате на некоторых территориях не будет фейковых "выборов" 10 сентября.
- С оккупированной части Херсонщины россияне вывозят награбленное вагонами, чтобы затем перепродать. Для этого они обустраивают целые склады.
- В некоторых населенных пунктах оккупированной части Херсонщины выросло количество случаев инфекционных заболеваний. По своему течению болезнь имеет признаки холеры.