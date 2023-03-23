Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, оккупанты продолжают принудительную паспортизацию жителей области.

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Россияне усилили давление на херсонцев

Хлань отметил, что на левом берегу Херсона Россия усилила давление на местных. Враг увеличил количество блокпостов и военных. В оккупированной части области наблюдают прибывающих росгвардейцев и ФСБшников.

Сейчас идет очередная волна тотальных обысков и проверок. Об этом мне сейчас сообщают почти из всех районов оккупированной части Херсонской области. Продолжаются обыски, но когда россиян спрашивают: "А чего вы приходили? Вы ведь уже обыскивали", то они говорят: "На это есть причины",

– сказал он.

Депутат облсовета подчеркнул, что часто обыски проводятся из-за доносов на местных. Жителей оккупированной части Херсона расспрашивают, имеют ли они родственников и знакомых в ВСУ, знают ли людей с проукраинской позицией и тех, кто интересуется новостями Украины.

Хлань об обысках в Херсонской области: смотрите видео

Принудительная паспортизация населения

Сергей Хлань сообщил, что в оккупированных районах области проходит принудительная паспортизация местных. Без российского паспорта херсонцы не могут обращаться за медицинской помощью.

Имущество людей, не имеющих документов России, считается незаконным. Даже за передвижение на своем транспорт захватчики штрафуют, рассказал депутат Херсонского облсовета.

"Оккупанты заявляют, что вскоре будут конфисковывать те транспортные средства, которые находятся на украинской регистрации. Также земельные участки, недвижимость. И даже земельные паи, если нет российского паспорта, то они не перерегистрированы и подлежат национализации", – говорит Хлань.

Что известно о паспортизации населения