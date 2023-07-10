ФСБ Росії вирішило покарати українку за її сміливість. Окупанти збираються відправити жінку в Росію на показове судилище.

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З жінки "вибили" вибачення

Світлану вже змусили на камеру перепросити за її слова, сказані півтора року тому. Місцеві мешканці не вірять таким відео. Бо добре знають, як ці "вибачення" вибивають загарбники, оскільки місцевих постійно катують і принижують.

Світлану змусили вибачитись за свої слова: відео

Світлану намагаються звільнити

Також місцеві повідомляють, що колаборантів у Генічеську вдосталь, адже охочих здати Світлану було достатньо. Рідні та друзі Світлани наразі докладають зусиль для звільнення.

Наприкінці лютого 2022 року Світлана виявилася відомою після звернення до окупантів. Жінка радила росіянам покласти до кишень насіння соняшника чи квітів, щоб ті проросли, коли окупанти загинуть на українській землі.

Світлана сміливо підійшла до озброєних окупантів: відео