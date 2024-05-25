В Одессе женщина осквернила мемориал погибшим защитникам – сходила в туалет прямо на площади

В центре Одессы, на Европейской площади, женщина совершила циничное надругательство –решила сходить в туалет и подтереться флажками с именами погибших защитников.

Осквернила мемориал памяти защитников

Произошло это просто среди белого дня, пишет Думская. Очевидцы зафиксировали надругательство над государственными символами на фото и видео. На инцидент уже отреагировали в полиции.

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На видео слышно, что прохожие пытались вразумить нарушительницу. Однако, и заявила, что беременна.

"Я беременна, мне захотелось", – сказала женщина.



Женщина сходила в туалет прямо на мемориал / Фото Думская



Циничное надругательство зафиксировали очевидцы / Фото Думская



Женщина осквернила память о погибших героях / Фото Думская

Нарушительнице светит 3 года заключения

Правоохранители сообщили, что начали досудебное расследование: событие квалифицировано по 2 статьям Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице грозит до 3 лет лишения свободы.

Женщина сходила в туалет на Европейской площади: видео

На видео и фото, которые распространили в сети, женщина справляет естественные нужды на газонной части среди площади, где установлены государственные символы, флажки, в память о павших героях-защитниках. Женщина использовала государственные символы в качестве гигиенического средства,

– говорится в сообщении полиции.



Нарушительница была пьяной, ее уже задержали / Фото Нацполиции

Отмечают, что полицейские за считанные часы установили личность правонарушительницы и разыскали ее.

Нарушительнице 28 лет и, как добавляют в пресс-службе Нацполиции, на момент задержания она имела признаки опьянения.