Жуткая месть за неудачные отношения: как киевлянка травила своих бывших "призовым" алкоголем

Жительница Киевщины решила отомстить мужчинам, с которыми находилась в отношениях. Им она разослала отравленные "призы". Один из них впал в кому, после чего скончался.

Как заметил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, от рук женщины скончался мужчина из Иванкова. Известно, что еще 5 повезло больше. Они едва не стали жертвами "загадочного отравления", передает 24 Канал.

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Мужчины получили "призы"

Небитов подчеркнул, что каждому из мужчин накануне прибыли посылки с "призом". Бывшие возлюбленные женщины получили по бутылке спиртного и сладости. И никто не подозревал, что это могло быть последнее в их жизни спиртное.

К сожалению, для одного из них все-таки было последнее. Так, жительница Киевщины решила отравить бывшего, с которым находилась в отношениях 20 лет назад. Как говорят правоохранители, таким образом она решила отомстить ему за непростую личную жизнь. Чтобы поквитаться с мужчиной, она решила его отравить. Но сделала это в лучших традициях детективов.

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Отравленные "подарки"

Женщина решила поквитаться с обидчиками так, чтобы ее никто не заподозрил. Для этого создала в социальной сети фейковый аккаунт магазина. Он якобы устраивал розыгрыш призов к праздникам. Одним из так называемых "победителей" был житель Иванкова, с которым женщина была вместе.

Он получил сообщения о своей "победе". После чего женщина отправила ему бутылку алкогольного напитка и шоколад. Спиртное она предварительно отравила.

Мужчина решил не медлить с "призом", взяв его в оборот. Уж очень скоро он пожаловался на состояние здоровья, даже не допив бутылку. У него начали выпадать волосы, поэтому он обратился за медицинской помощью. Сначала его лечили амбулаторно, после чего госпитализировали. В больнице мужчина впал в кому и умер.

Как говорят правоохранители, женщина к отравлению бывших готовилась тщательно и заранее. Она также делала все для того, чтобы ее не разоблачили. Известно, что другие потерпевшие также обращались к медикам после полученных "призов". Различие состоит в том, что они выжили.