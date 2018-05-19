Женщина, раненая во время обстрела Троицкого, пришла в себя
В больнице Лисичанска пришла в себя 36-летняя женщина, которая была ранена в результате обстрела Троицкого на Луганщине.
18-летний сын женщины, который также попал под обстрел, находится в травматологическом отделении. Его состояние оценивают как удовлетворительное, передает "Громадське Радио".
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После того, как женщина была доставлена в больницу, ее прооперировали. Вечером она пришла в сознание. Сегодня она в стабильном состоянии,
– сообщил председатель Попаснянской районной военно-гражданской администрации Сергей Шакун.
Он также добавил, что семье будет нужна помощь психологов, а также следует пройти процесс реабилитации после серьезной психологической травмы.
Напомним, 18 мая, в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкое, что на Луганщине, погиб 13-летний мальчик и его отец. Во время обстрелов также получил ранения в ногу 18-летний старший брат погибшего мальчика. 36-летняя женщина, мама двоих детей находится в тяжелом состоянии в больнице.
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