Жінка, поранена під час обстрілу Троїцького, прийшла до тями

У лікарні Лисичанська прийшла до тями 36-річна жінка, яка була поранена внаслідок обстрілу Троїцького на Луганщині.

18-річний син жінки, який також потрапив під обстріл, знаходиться у травматологічному відділенні. Його стан оцінюють як задовільний, передає "Громадське Радіо".

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Після того, як жінка була доставлена у лікарню, її прооперували. Увечері вона прийшла до тями. Сьогодні вона у стабільному стан,

– повідомив голова Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації Сергій Шакун.

Він також додав, що сім'ї буде потрібна допомога психологів, а також слід буде пройти процес реабілітації після серйозної психологічної травми.

Нагадаємо, 18 травня, внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик та його батько. Під час обстрілів також зазнав поранень у ногу 18-річний старший брат загиблого хлопчика. 36-річна жінка, мама двох дітей перебуває у важкому стані в лікарні.