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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Говорив, що жити хоче, – військові розповіли, як надавали допомогу цивільним у Троїцькому

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Ціла родина потрапила під обстріли російських найманців у Троїцькому на Луганщині. Батько та син загинули. Мати – у важкому стані в лікарні. Вночі з 17 на 18 травня терористи з артилерії вдарили по мирних цивільних будинках. Один снаряд поцілив у дах помешкання, якраз у ту кімнату, де перебувала родина.

Галина, як і всі місцеві, досі не можуть оговтатись від трагедії, що сталася в Троїцькому. Близько опівночі з боку окупантів по селу полетіли артилерійські снаряди. По вирвах українські військові чітко визначили, що стріляли по Троїцькому з окупованої Кадіївки, колишній Стаханов.

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На жаль, батько та тринадцятирічний син загинули на місці. Мати у важкому стані в лікарні. З легкими пораненнями вдалося врятуватись лише старшому сину Андрію. Він вибрався з-під уламків та побіг до сусідів.

"Уявіть, в цій спальні дитина була, кров через всю хату. Дитина бігла, поки до нас добігла, а ті сиділи в другій комнаті, де комп'ютер втрьох. Вони навіть не зрозуміли, хто живий, хто не живий", – розповіла жителька Троїцького Галина.

Першими, хто прибіг на допомогу хлопцю, були військові. Кажуть, Андрій був в шоці. 

Перевірили особистий склад. Всі люди були цілі. Сказали, що були втрати у цивільних. І тільки дізнались, відразу через 3 хвилини поїхали. Побачили молодого хлопця, що він ранений. І наші хлопці почали надавати йому медичну допомогу. Що він говорив? Говорив, що жити хочу. Говорив: заберіть мене звідси. Хочу жити,
– згадує військовослужбовець ЗСУ Кирило.

За якихось десять хвилин у селище влучило із півтора десятки важких снарядів. 

"Один приліт, найперший, потрапив в жилий будинок, де була сім'я з 4-ох людей. Якраз вийшло, що перед будинком впало три снаряди. І за будинком всі інші. Один снаряд потрапив у будинок. Саме в ту кімнату, де була вся сім'я", – зазначив голова Попасняньскої військово-цивільної адміністрації Сергій Шакун.

Військові визначили, що стріляли бойовики з важких гаубиць. Місцеві кажуть, що таких потужних обстрілів з боку російських найманців тут в Троїцькому не було ледь не з початку війни. Ворог чи не кожного дня буквально стирає з карти Троїцьке важкими гарматами.

Ми не боялися протягом 4 років, але тепер ми не спимо, ми справді боїмось. Ви не уявляєте, що це. А тут і дітки є. Ніхто не знає, хто буде наступним,
– прокоментувала ситуацію жителька Троїцького Галина.

Цього тижня це вже не перший прицільний вогонь бойовиків по мирних жителях. 17 травня в Світлодарську ворожа міна впала на шкільне подвір'я, коли в навчальному закладі були діти, а в Новолуганському обстріляли автобус з робітниками.

Нагадаємо, вранці 17 травня проросійські окупанти обстріляли школу №11 у Світлодарську. На момент обстрілу всередині перебувало понад 300 дітей.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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