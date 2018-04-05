Женщина спряталась между сиденьями, чтобы пересечь границу Украины

Женщину, которая пыталась незаконно пересечь границу с Венгрией, обнаружили пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка". Нарушительница спряталась между сиденьями автомобиля, чтобы пересечь украинскую границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте также: Немец на велосипеде, но без загранпаспорта, хотел пробраться в Украину

"Чтобы избежать прохождения пограничного контроля, 36-летняя женщина попыталась спрятаться между сиденьями микроавтобуса "Мерседес", на котором она прибыла в пункт пропуска как пассажирка", – рассказывают пограничники.

Как выяснилось, женщина имела при себе паспорт гражданки Венгрии, но от гражданства Украины она в установленном порядке не отказалась, к тому же украинка имела проблемы с законом, в связи с чем ей был запрещен выезд из Украины.

Относительно совершения правонарушения на гражданку был составлен протокол, дело направлено в суд.