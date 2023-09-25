В собственном аккаунте в соцсетях женщина публиковала сообщения, в которых оправдывала российскую агрессию и отрицала оккупацию территорий Украины. Войну фанатка "русского мира" цинично называла "гражданским конфликтом". Также она унижала честь и достоинство украинцев.

Обратите внимание Экс-жена Гиви сказала, почему хочет убить украинских детей: ей якобы "зиговал" 5-летний мальчик

С августа 2022 по май 2023 года она (задержанная, – 24 Канал) публиковала сообщения в поддержку российских военных и представляла вооруженную агрессию как внутренний гражданский конфликт, а также унижала честь и достоинство украинцев. Подозреваемая отрицала оккупацию украинских территорий и призвала к прекращению существования Украины как самостоятельного государства,

– говорится в сообщении.

В ходе обысков у фанатки "русского мира" обнаружили ноутбук и мобильный телефон. На них зафиксированы доказательства противоправной деятельности женщины. В настоящее время идет расследование.

О подозрении сообщили одиозному блогеру

В августе 2023 года о подозрении сообщили скандальному блогеру Виктории Кохановской. Она активно провоцировала стычки у Киево-Печерской лавры. Кроме того, женщина активно отрицала вооруженную агрессию России, а также – разжигала ненависть на теме религии.