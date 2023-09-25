Через власний акаунт у соцмережах жінка публікувала дописи, у яких виправдовувала російську агресію та заперечувала окупацію територій України. Війну фанатка "русского міра" цинічно називала "громадянським конфліктом". Також вона принижувала честь та гідність українців.

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З серпня 2022 по травень 2023 року вона (затримана – 24 Канал) публікувала дописи на підтримку російських військових та представляла збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт, а також принижувала честь та гідність українців. Підозрювана заперечувала окупацію українських територій та закликала до припинення існування України як самостійної держави,

– мовиться у повідомленні.

Під час обшуків у фанатки "русского міра" виявили ноутбук та мобільний телефон. На них були зафіксовані докази протиправної діяльності жінки. Наразі триває розслідування.

Про підозру повідомили одіозній блогерці

У серпні 2023 року про підозру повідомили скандальній блогерці Вікторії Кохановській. Вона активно провокувала сутички біля Києво-Печерської лаври. Окрім того, жінка активно заперечувала збройну агресію Росії, а також – розпалювала ворожнечу на темі релігії.