Про це вона заявила в ефірі пропагандистського подкасту для жителів квазіреспублік, повідомляє 24 Канал. Її співрозмовниці були вражені від почутого і лише кивали на кожне слово залежної від алкоголю бойовички.

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Ексдружині Гіві ввижаються хлопчики, що "зігують"

Баневич вигадала нову байку про хлопчика, однак цього разу він не був розіп'ятим і в трусиках, а виявився справжнім любителем Гітлера. В одному з укриттів знищеного росіянами Маріуполя терористку нібито зустрів 5-річний українець, який привітався з нею нацистським гаслом.

Ми заскочили в підвал – темно, світла немає, форму видно, шевронів нема… Ми ще жінку шукали одну. Вискакує... років зо п'ять, він бачить форму і робить "зіг хайль". Я вискочила з цього підвалу,

– заявила ексдружина Гіві.

Вона додала, що нинішнє покоління українських дітей нібито "промите", тому Баневич хоче, щоб їх "не стало".

"Я мрію, щоб я могла приїхати в той же Маріуполь і згадати, не дай боже, ось цей момент, тому що дітлахи ось від такого грудного і до 12 – 15 років – усі вже там промиті. Це втрачене покоління. Так ось, я хочу, щоб цих поколінь не стало", – цинічно промовила терористка.

Дивіться відео потоку свідомості ексдружини Гіві

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Росіяни вкрали понад 1300 дітей з Маріуполя

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що, захопивши українські території, росіяни отримали доступ до дітей, які залишились без батьків. Загарбники викрали щонайменше 1300 маленьких маріупольців.

Масове вивезення розпочалось ще у квітні 2022 року, коли почали з'являтись діти, відчужені від батьків, та ті, які стали сиротами внаслідок бойових дій. Після викрадення вони опинились на території Росії й надалі були "всиновлені" громадянами країни-терористки.

Організацією викрадень займався терорист "ДНР" Віталій Кисельов та уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова. За словами Андрющенка, саме Кисельов був відповідальним за організацію вивезення дітей з Маріуполя.