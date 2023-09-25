Об этом она заявила в эфире пропагандистского подкаста для жителей квазиреспублик. 24 Канал. Ее собеседницы были поражены услышанным и только кивали на каждое слово боевика, зависимой от алкоголя.

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Экс-супруге Гиви видятся "зигующие" мальчики

Баневич придумала новую басню о мальчике, однако в этот раз он не был распят и в трусиках, а оказался настоящим любителем Гитлера. В одном из укрытий уничтоженного россиянами Мариуполя террористку якобы встретил 5-летний украинец, поздоровавшийся с ней нацистским лозунгом.

Мы заскочили в подвал – темно, света нет, форму видно, шевронов нет… Мы еще женщину искали одну. Выскакивает... лет пять, он видит форму и делает "зиг хайль". Я выскочила из этого подвала,

– заявила экс-жена Гиви.

Она добавила, что нынешнее поколение украинских детей якобы "промыто", поэтому Баневич хочет, чтобы их "не стало".

"Я мечтаю, чтобы я могла приехать в тот же Мариуполь и вспомнить, не дай бог, вот этот момент, потому что детишки вот от такого грудного и до 12 – 15 лет – все уже там промыты. Это потерянное поколение. Так вот, я хочу, чтобы этих поколений не стало", – цинично произнесла террористка.

Смотрите видео потока сознания экс-жены Гиви

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Россияне украли более 1300 детей из Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что захватив украинские территории, россияне получили доступ к детям, оставшимся без родителей. Захватчики похитили не менее 1300 маленьких мариупольцев.

Массовый вывоз начался еще в апреле 2022 года, когда начали появляться дети, отчужденные от родителей, и ставшие сиротами в результате боевых действий. После похищения они оказались на территории России и в дальнейшем были "усыновлены" гражданами страны-террориста.

Организацией похищений занимался террорист "ДНР" Виталий Киселев и уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По словам Андрющенко, именно Киселев был ответственен за организацию вывоза детей из Мариуполя.