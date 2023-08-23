Команда журналистов и IT-специалистов KibOrg получила доступ к "государственной" базе данных "Дети Донбасса", которая содержит информацию о похищенных Россией детях. KibOrg удалось идентифицировать причастных к преступлениям мариупольских коллаборантов. Среди них бывшие представители ОПЗЖ.

Обратите внимание Кричащая цифра: в России признались в похищении 700 тысяч детей из Украины

Цвет глаз и особенности характера: оккупанты собрали информацию о детях

Информация содержит реестр усыновленных детей, а также тех, которые могут быть усыновлены; реестр кандидатов на усыновление и реестр опекунов и попечителей.

Также есть информация о детях, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. И реестр детей, по разным причинам вывезенных за пределы оккупированной части Донецкой области.

Эта информация, как отмечают расследователи, имеет высокую ценность в поиске вывезенных из оккупированной Донбасса детей.

На каждого ребенка, в частности с территорий, оккупированных после начала полномасштабного вторжения, оккупанты составят полную анкету со всей личной информацией и фотографиями. Речь идет о местонахождении, информации о родственниках, номерах и сериях свидетельств о рождении, росте, заболеваниях, цвете глаз и волосах и особенностях характера.

Представители KibOrg опубликовали документацию по оккупированному Мариуполю. Город имеет на своей территории пять районных отделов.

Список причастных к похищению украинских детей

Майборода Светлана Анатольевна – с 2015 года занимает должность "директора ГСДСД" и лично назначает сотрудников районных отделов, которым будет предоставлен доступ в БГБ. Ее фамилия еще не раз будет встречаться в документах, доказывающих причастность россиян к похищению украинских детей.

– с 2015 года занимает должность "директора ГСДСД" и лично назначает сотрудников районных отделов, которым будет предоставлен доступ в БГБ. Ее фамилия еще не раз будет встречаться в документах, доказывающих причастность россиян к похищению украинских детей. Иващенко Константин Владимирович был избран депутатом в Мариупольский городской совет от запрещенной партии "ОПЗЖ" в 2020 году. А уже в апреле 2022 года был назначен "мэром" Мариуполя. В августе 2022 года партизаны устроили покушение на Иващенко. Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк и сработало в момент подъезда "чиновника", однако тот выжил. Часть собранных документов, датированных 2022 годом, доказывают причастность Иващенко к депортации украинских детей. В 2023 году его в должности заменил Олег Моргун.

был избран депутатом в Мариупольский городской совет от запрещенной партии "ОПЗЖ" в 2020 году. А уже в апреле 2022 года был назначен "мэром" Мариуполя. В августе 2022 года партизаны устроили покушение на Иващенко. Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк и сработало в момент подъезда "чиновника", однако тот выжил. Часть собранных документов, датированных 2022 годом, доказывают причастность Иващенко к депортации украинских детей. В 2023 году его в должности заменил Олег Моргун. Моргун Олег Валерьевич – бывший полковник милиции, перешедший на сторону боевиков в 2015 году. Тогда же был назначен оккупантами на должность "главы администрации" Новоазовского района, затем "главы администрации" города Ясиноватая. Был приговорен к 11 годам лишения свободы, но скрывался на оккупированных территориях. Пришел на замену Иващенко из-за своих тесных отношений с гауляйтером оккупированной Донетчины Денисом Пушилиным и российской ФСБ.



Причастные к похищению украинских детей изменники / Фото KibOrg News

Как отмечают в команде KibOrg, фамилии этих трех наиболее часто встречаются в документах захватчиков из Мариуполя.

Работники "отделов по делам семьи и детей" в оккупированном Мариуполе

Онацкий Валерий Анатольевич (19.08.1974) – прописан по адресу г. Мариуполь, ул. Куприна, 67, кв. 13. До полномасштабного вторжения был депутатом Мариупольского городского совета от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ". Как отмечено на странице в Одноклассниках, работал на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Занимает должность "начальника отдела".

(19.08.1974) – прописан по адресу г. Мариуполь, ул. Куприна, 67, кв. 13. До полномасштабного вторжения был депутатом Мариупольского городского совета от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ". Как отмечено на странице в Одноклассниках, работал на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Занимает должность "начальника отдела". Попова Анна Владимировна (17.09.1969) – г. Мариуполь, ул. Троицкая, 81, кв. 29. Занимается "сектором опеки и попечительства".

Кто причастен к похищению украинских детей / Фото KibOrg News

Правила Наталья Валерьевна (19.09.1971) – проживает по адресу г. Мариуполь, просп. Победы, дом 115, кв. 2. Автор книги "21 способ воспитать ребенка поколения "Альфа" с любовью". До полномасштабного вторжения 20 лет работала в Мариупольском интернате для детей-сирот. В конце 2022 года получила российский паспорт.

(19.09.1971) – проживает по адресу г. Мариуполь, просп. Победы, дом 115, кв. 2. Автор книги "21 способ воспитать ребенка поколения "Альфа" с любовью". До полномасштабного вторжения 20 лет работала в Мариупольском интернате для детей-сирот. В конце 2022 года получила российский паспорт. Губская Елена Васильевна (16.02.1972) – г. Мариуполь, ул. Михаила Грушевского, 31, кв. 35. Нашел ее российский паспорт и официальный отказ от украинского гражданства. Имеет доступ к базе данных.

(16.02.1972) – г. Мариуполь, ул. Михаила Грушевского, 31, кв. 35. Нашел ее российский паспорт и официальный отказ от украинского гражданства. Имеет доступ к базе данных. Орхименко Ольга Валентиновна (16.04.1995) – окончила Приазовский Государственный технический университет. 30 мая 2023 года получила Благодарность ко Дню социального работника за "профессиональную деятельность, ориентированную на результат". Также занимается "патриотическим воспитанием" в оккупации.

(16.04.1995) – окончила Приазовский Государственный технический университет. 30 мая 2023 года получила Благодарность ко Дню социального работника за "профессиональную деятельность, ориентированную на результат". Также занимается "патриотическим воспитанием" в оккупации. Баркалов Андрей Александрович (09.02.1984) – проживает по адресу ул. Лавицкого, дом 17, кв. 4. В конце 2022 года получил российский паспорт.

Жовтневый район

Богданова (Папуш) Марина Васильевна (16.12.1989) – пгт Сартана, ул. Колхозная, 26г.

(16.12.1989) – пгт Сартана, ул. Колхозная, 26г. Березка (Куриленко) Мария Александровна (26.04.1986) – г. Мариуполь, ул. Зелинского, 1, кв. 6. Занимается "сектором профилактики" и оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах детьми.

(26.04.1986) – г. Мариуполь, ул. Зелинского, 1, кв. 6. Занимается "сектором профилактики" и оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах детьми. Стриженко Ирина Николаевна (30.07.1975) – г. Мариуполь, ул. Халтурина, 85.

(30.07.1975) – г. Мариуполь, ул. Халтурина, 85. Петрушина Зоя Леонидовна (02.11.1969) – г. Мариуполь, просп. Металлургов, 135, кв. 25. Занимает "сектор опеки и попечительства" в должности "главной специалистки".

(02.11.1969) – г. Мариуполь, просп. Металлургов, 135, кв. 25. Занимает "сектор опеки и попечительства" в должности "главной специалистки". Личман Юлия Николаевна (25.11.1976) – г. Бахмут, ул. Осипенко, 19.

(25.11.1976) – г. Бахмут, ул. Осипенко, 19. Кабанова Ирина Владимировна (12.07.1977) – г. Мариуполь, просп. Строителей, 154, кв. 87. Собственных страниц Ирины в социальных сетях нет, но есть профиль в ВК матери Кабановой Елены Борисовны с антиукраинскими постами и фотографиями уничтоженного Мариуполя.

(12.07.1977) – г. Мариуполь, просп. Строителей, 154, кв. 87. Собственных страниц Ирины в социальных сетях нет, но есть профиль в ВК матери Кабановой Елены Борисовны с антиукраинскими постами и фотографиями уничтоженного Мариуполя. Дубинченко Инна Анатольевна (12.10.1978) – г. Мариуполь, просп. Металлургов, 102, кв. 30. Как говорится в телефонном справочнике, занимается вопросами усыновления.

(12.10.1978) – г. Мариуполь, просп. Металлургов, 102, кв. 30. Как говорится в телефонном справочнике, занимается вопросами усыновления. Кондратенко Виктория Игоревна (02.07.1989) – прописана в г. Мариуполь, ул. Сеченова, 57, кв. 60. Имеет русский паспорт. Занимает должность "главной специалистки" и была награждена "почетной грамотой администрации" Мариуполя.



Список предателей, причастных к похищению детей / Фото KibOrg News

Орджоникидзевский район

Ашихмина (Уланова) Юлия Валерьевна (14.04.1987) – прописка г. Мариуполь, ул. Кузбасская, 24/8. В 2021 году, как отмечает на своей второй странице ВК, приняла участие в выборах депутатов Госдумы РФ. С мужем, имеющим российский паспорт, предположительно проживала по адресу г. Макеевка, ул. Украинская, 2, кв. 15. Занимала должность "начальницы районного отдела", однако на основной странице ВК в марте 2023 года опубликовала визитку, в которой уже записана как "руководитель направления развития территории" фирмы "МСМ".

(14.04.1987) – прописка г. Мариуполь, ул. Кузбасская, 24/8. В 2021 году, как отмечает на своей второй странице ВК, приняла участие в выборах депутатов Госдумы РФ. С мужем, имеющим российский паспорт, предположительно проживала по адресу г. Макеевка, ул. Украинская, 2, кв. 15. Занимала должность "начальницы районного отдела", однако на основной странице ВК в марте 2023 года опубликовала визитку, в которой уже записана как "руководитель направления развития территории" фирмы "МСМ". Боруш Юлия Викторовна (26.03.1977) – г. Мариуполь, ул. Киевская, 78, кв. 6. В настоящее время занимает должность "начальницы" районного отдела. Место рождения – Российская Федерация, Магаданская обл., Анадырский р-н, пос. Шахтерское.

Предатели, ответственные за угон украинских детей / Фото KibOrg News

Лаппа Яна Игоревна (03.10.1984) – г. Мариуполь, ул. Чкалова, 23А. На своей странице в ВК есть две видеозаписи Всероссийского форума приемных семей 2023 года. В справочнике указана как "усыновление".

(03.10.1984) – г. Мариуполь, ул. Чкалова, 23А. На своей странице в ВК есть две видеозаписи Всероссийского форума приемных семей 2023 года. В справочнике указана как "усыновление". Наконечная Виктория Леонидовна (26.01.1986) – г. Мариуполь, ул. Владимирская, 21, кв. 8. Имеет русский паспорт. В справочнике записана как "опека, жилье и база".

(26.01.1986) – г. Мариуполь, ул. Владимирская, 21, кв. 8. Имеет русский паспорт. В справочнике записана как "опека, жилье и база". Жененкова Наталья Сергеевна (05.05.1972) – г. Мариуполь, ул. Олимпийская, 183, кв. 89. Пошла на сотрудничество с оккупантами в 2022 году. Занимает должность "главной специалистки" районного отдела. Также получила благодарность от "государственной службы по делам семьи и детей".

(05.05.1972) – г. Мариуполь, ул. Олимпийская, 183, кв. 89. Пошла на сотрудничество с оккупантами в 2022 году. Занимает должность "главной специалистки" районного отдела. Также получила благодарность от "государственной службы по делам семьи и детей". Волкова Оксана Вячеславовна (10.01.1977) – г. Мариуполь, ул. Олимпийская, 161, кв. 133.

(10.01.1977) – г. Мариуполь, ул. Олимпийская, 161, кв. 133. Мазур Лариса Михайловна (05.05.1964) – г. Мариуполь, пер. Звездный, 14.

Ильичевский район

Бартош Наталья Александровна (24.06.1972) – г. Мариуполь, просп. Металлургов, 175, кв. 114. Занимает должность "начальницы отдела" с августа 2022 года.

(24.06.1972) – г. Мариуполь, просп. Металлургов, 175, кв. 114. Занимает должность "начальницы отдела" с августа 2022 года. Смалева Людмила Павловна (11.12.1981) – прописана в г. Мариуполь, ул. Мамина Сибиряка, 39, кв. 113. Профиль в ВК содержит семейные фотографии с подписями каждого из членов семьи. Благодаря подписям имен дочерей – Марины и Алины, Смалева была идентифицирована.

(11.12.1981) – прописана в г. Мариуполь, ул. Мамина Сибиряка, 39, кв. 113. Профиль в ВК содержит семейные фотографии с подписями каждого из членов семьи. Благодаря подписям имен дочерей – Марины и Алины, Смалева была идентифицирована. Шпуганич Маргарита Юрьевна (24.05.1991) – прописана в г. Константиновка, бульв. Космонавтов, 18, кв. 14. Имеет доступ к базе данных.

(24.05.1991) – прописана в г. Константиновка, бульв. Космонавтов, 18, кв. 14. Имеет доступ к базе данных. Завалишина Оксана Павловна (24.06.1973) – прописана в г. Мариуполе, просп. Металлургов, 206, кв. 10. Занимается вопросами "опеки и попечительства" в оккупации.

Коллаборанты, которые помогают похищать украинских детей / Фото KibOrg News

Шевченко Алла Сергеевна (22.03.1983) – г. Мариуполь, ул. Софии Перовской, 71.

(22.03.1983) – г. Мариуполь, ул. Софии Перовской, 71. Левтерова Нина Николаевна (13.04.1981) – окончила Донецкий институт психологии и предпринимательства и Мариупольское медицинское училище.

(13.04.1981) – окончила Донецкий институт психологии и предпринимательства и Мариупольское медицинское училище. Плотникова (Партакела) Оксана Леонидовна (24.06.1974) – пгт Сартана, ул. Набережная, 58. Занимается вопросами "жилья" и имеет доступ к базе данных.

Приморский район

Зазян Роза Артуровна (23.08.1991) – с. Тополиное, ул. Молодежная, 2. "Начальница" районного отдела.

(23.08.1991) – с. Тополиное, ул. Молодежная, 2. "Начальница" районного отдела. Сафронова Елена Витальевна (30.07.1974) – г. Мариуполь, просп. Строителей, 167, кв. 6.

(30.07.1974) – г. Мариуполь, просп. Строителей, 167, кв. 6. Вьюгина Оксана Игоревна (10.06.1979) – г. Мариуполь, просп. Строителей, 136, кв. 211. Занимается вопросами "опеки".

(10.06.1979) – г. Мариуполь, просп. Строителей, 136, кв. 211. Занимается вопросами "опеки". Кузьмишкина Юлия Александровна (17.12.1986) – прописка в Запорожской обл., Розовский р-н, с. Кузнецовка, ул. Молодежная, 8



Кто помогает похищать украинских детей / Фото KibOrg News

Как пишет KibOrg, дополнительным подтверждением причастности указанных выше людей к сотрудничеству с врагом, являются фотографии так называемого "первого координационного межведомственного совета по делам семьи и детей", которое состоялось 30 мая 2023 года.

Заседание проводила Виктория Калачева, занимающая должность так называемой "замглавы администрации" оккупированного Мариуполя.

Доказательства приобщат к уголовным производствам МУС

Команда KibOrg сообщает, что всю информацию, включая доказательства похищения украинских детей, а также десятки тысяч анкет, содержащихся в базе данных, были переданы украинским правоохранительным органам для анализа.

Отмечается, что собранные материалы также будут приобщены к уголовным производствам Международного уголовного суда, который в начале 2023 года выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.