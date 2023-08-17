У четвер, 17 серпня, в Офісі генпрокурора та СБУ повідомили, що оголосили про підозру інфлюенсерці, що провокувала сутички біля Лаври в Києві. Через презумпцію невинуватості її ім'я не вказано, однак з контексту та фото можна здогадатися, що йдеться про Кохановську.

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Підозра блогерці

Як пишуть у Службі безпеки, жінка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року. Вона виступала проти видворення московських попів зі святині та переходу УПЦ МП до Православної церкви України.

Тоді вона розганяла у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

Також блогерка публічно заперечувала збройну агресію Росії проти України та провокувала релігійну ненависть. Власне, за цим фактом їй оголосили про підозру. Правоохоронці провели обшуки за місцем її проживання та виявили техніку, яку вона використовувала для просування пропаганди.

Обшуки за місцем проживання блогерки-зрадниці / Фото Офісу генпрокурора

До того ж у своїх соціальних мережах підозрювана називала російсько-українську війну "громадянським конфліктом" та давала так звані "прогнози" щодо захоплення ворогом усієї території нашої держави.

Зверніть увагу! Досудове розслідування ведеться за частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу. Водночас найближчим часом має відбутись судове засідання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

У СБУ зазначають, що деструктивний контент, який створювала блогерка, підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси. Потім вони подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.

У разі доведення її провини у суді, їй загрожує реальний тюремний строк до 5 років з конфіскацією майна.

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