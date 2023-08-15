У вівторок, 15 серпня, в УПЦ Московського патріархату заявили, що нібито силовики розпочали штурм певних корпусів Лаври та зрізають замки. У поліції Печерського району столиці в коментарі 24 Каналу констатували, що це – неправда. На території храмів діє спеціальна комісія Міністерства культури, але в неї для цього є рішення суду.
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В УПЦ МП знову брешуть
Вочевидь, агенти ФСБ в рясах – тобто священники УПЦ МП – вкрай незадоволені тим, що їм слід покинути територію Лаври разом зі своїми прибічниками. Тому й з'являються нісенітниці про "злих поліцейських", що "намагаються взяти штурмом" 54, 57 та 58 корпуси святині.
Насправді ж правоохоронці просто-таки виконують свою роботу – забезпечують правопорядок.
Поліцейські не оточили корпуси – вони забезпечують публічну безпеку та порядок,
– констатували нам у правоохоронних органах.
Також у коментарі зазначили, що на місці перебуває спеціальна комісія та директор заповідника. У них є законні підстави потрапити до корпусів, які поки, вочевидь, не хочуть покидати московські попи.
У них є законне рішення зайти до цих корпусів. Тому вони виконують свою роботу. Поліція не зривала замки – це робота комісії та заповідника на основі законних підстав.
Віряни не хочуть покидати Лавру
- Прихильників УПЦ МП можна сміливо називати сектантами, що всупереч закону та здоровому глузду працюють на ворога та вірять йому. Новини про те, що вони забарикадували храми Лаври та "читають молитви" поширюються мережею уже не перший день.
- Власне, 9 серпня Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, згідно з яким УПЦ МП могла безоплатно орендувати храми монастиря.
- Додамо, що проти колишнього намісника Києво-Печерської Лаври Паші "Мерседеса" наразі триває досудове розслідування через те, що він, ймовірно, ставив під сумнів суверенітет України, поширюючи кремлівські наративи.