Напередодні, 10 липня, суд постановив, що майно Нижньої лаври мають передати у власність заповідника, проте віряни проти цього. Що відбувається нині на території Лаври – передає 24 Канал.
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Віряни заблокували вхід до одного з корпусів
Віряни зачинилися у 58-му корпусі Нижньої лаври й заявили, що не збираються виходити з будівлі. Натомість представниця музею наголосила, що парафіяни не мають права там зачинятися, адже не є священнослужителями.
У Лаврі зачинилися віряни / Відео 24 Канал
Парафіяни ігнорують журналістів / Відео 24 Канал
Парафіяни відмовилися навіть давати будь-які коментарі ЗМІ. Вони ігнорують усі запитання, а натомість – продовжують молитися.
Віряни у забарикадованому корпусі продовжують молитися / Відео 24 Канал
Парафіян можуть випустити з приміщення, але назад вони потрапити не зможуть, оскільки будівлі опечатані й належать державі. Натомість священнослужителі мають перепустки, тому без перешкод можуть потрапити у потрібні їм будівлі.
Що відбувається на території Нижньої лаври / Фото Влад Кравцов
Що відомо про виселення з Нижньої лаври
- Нині опечатали 58-й та 54-й корпуси, а також Іконописну майстерню. За повідомленням Комісії, у 54-му корпусі був розташований Дім "Лаврський паломник". Комісія Мінкульту вже залишила територію.
- Поліція закрила вхід на територію Києво-Печерської лаври. Туди пускають тільки священників, ченців та служителів чоловічого монастиря.
- Священнослужителі УПЦ МП та віряни почали бідкатися, що буцімто прожили у цих будівлях по кілька років, а тепер не можуть туди потрапити й забрати речі. Ба більше, представник УПЦ МП Павло почав розповідати "сльозливу" історію, що про хлопчика, якому нібито довелося ночувати на підлозі у храмі, бо його "дім" опечатали.