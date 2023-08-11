Накануне, 10 июля, суд постановил, что у имущества Нижней лавры есть передать в собственность заповедника, однако верующие против этого. Что происходит сейчас на территории Лавры – передает 24 Канал.

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Верующие заблокировали вход в один из корпусов

Верующие закрылись в 58-м корпусе Нижней лавры и заявили, что не собираются выходить из здания. Представительница музея подчеркнула, что прихожане не имеют права там закрываться, ведь не являются священнослужителями.

В Лавре закрылись верующие / Видео 24 Канал

Прихожане игнорируют журналистов / Видео 24 Канал

Прихожане отказались даже давать какие-либо комментарии СМИ. Они игнорируют все вопросы, а продолжают молиться.

Верующие в забаррикадированном корпусе продолжают молиться / Видео 24 Канал

Прихожан могут выпустить из помещения, но обратно они не смогут, поскольку здания опечатаны и принадлежат государству. В то же время священнослужители имеют пропуска, поэтому без помех могут попасть в нужные им здания.

Что происходит на территории Нижней лавры / Фото Влад Кравцов

Что известно о выселении из Нижней лавры