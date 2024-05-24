В плену у россиян сейчас около 400 женщин, – Координационный штаб
Источник:Координационный штаб
Среди 403 женщин, которых оккупанты удерживают в неволе достаточно много гражданских. Они находятся в российских тюрьмах незаконно.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными говорят, что также есть женщины, судьба которых неизвестна с 2014 года, они вообще пропали без вести. Украина постоянно обращается к оккупантам с требованием вернуть женщин из неволи, но россияне молчат и игнорируют все обращения.
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Россияне издеваются над пленными украинками
Координационный штаб отмечает, что условия содержания украинских женщин в российской неволе не соответствуют Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Освобожденные из плена женщины рассказывают об унижении, негуманные условия содержания, недостаточное питание, невозможность получить квалифицированную медицинскую помощь и связаться с родными.
Кроме того, россияне продолжают запрещать представителям Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных и гражданских, которых в России и на временно оккупированных территориях более 100. Украина много раз предлагала России освободить женщин в первую очередь. Впрочем, враг не желает продолжать обмены.
Координационный штаб отмечает, что женщины, так же как и тяжелораненые, тяжелобольные согласно международному гуманитарному праву должны быть освобождены из плена или репатриированы в нейтральные страны в первую очередь. Официальные же представители России делают вид, что не читали подписанных их страной международных соглашений и не собираются их выполнять.
Украина борется за каждого пленного
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Саммите мира, который пройдет в Швейцарии в июне 2024 года будут рассматривать вопрос обмена. В гуманитарный трек будут входить вопросы обмена всех на всех и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию.
- Украинцы за рубежом тоже пытаются привлекать внимание к судьбе украинских пленных. 22 мая в центре Брюсселя собрались более полусотни неравнодушных людей и призвали международное сообщество посодействовать возвращению украинских военных, которые до сих пор остаются в российском плену.
- В Киеве 19 мая, состоялась очередная акция с призывом освободить военнопленных "Азова". Такие демонстрации уже стали традиционными, и на этот раз участники собрались на Контрактовой площади.
- Тем временем в Поволжье России оккупанты начали масштабное строительство, которое официально позиционируется как создание детских пионерских лагерей. На самом деле эти лагеря будут служить фильтрационными зонами для проверки граждан на лояльность к оккупационной власти и вмещать сотни людей.