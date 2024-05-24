В плену у россиян сейчас около 400 женщин, – Координационный штаб

Среди 403 женщин, которых оккупанты удерживают в неволе достаточно много гражданских. Они находятся в российских тюрьмах незаконно.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными говорят, что также есть женщины, судьба которых неизвестна с 2014 года, они вообще пропали без вести. Украина постоянно обращается к оккупантам с требованием вернуть женщин из неволи, но россияне молчат и игнорируют все обращения.

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Россияне издеваются над пленными украинками

Координационный штаб отмечает, что условия содержания украинских женщин в российской неволе не соответствуют Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Освобожденные из плена женщины рассказывают об унижении, негуманные условия содержания, недостаточное питание, невозможность получить квалифицированную медицинскую помощь и связаться с родными.

Кроме того, россияне продолжают запрещать представителям Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных и гражданских, которых в России и на временно оккупированных территориях более 100. Украина много раз предлагала России освободить женщин в первую очередь. Впрочем, враг не желает продолжать обмены.

Координационный штаб отмечает, что женщины, так же как и тяжелораненые, тяжелобольные согласно международному гуманитарному праву должны быть освобождены из плена или репатриированы в нейтральные страны в первую очередь. Официальные же представители России делают вид, что не читали подписанных их страной международных соглашений и не собираются их выполнять.

Украина борется за каждого пленного