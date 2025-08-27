В Киеве 26 августа в зале Национального музея имени Тараса Шевченко состоялось открытие выставки "Женщины в разминировании". Цель проекта – показать украинок, которые выбрали путь разминировщиц, профессии, где раньше традиционно преобладали мужчины.

Мероприятие прошло под лозунгом: "Женщины в разминировании делают Украину безопасной для нас всех". 24 Канал побывал на открытии выставки и рассказывает о том, как женщины осваивают гуманитарное разминирование.

Какова цель фотовыставки?

До 2017 года разминирование входило в перечень 458 запрещенных для женщин профессий. Только после отмены ограничений украинки получили возможность участвовать в этой работе.

Организаторы отмечают важность демонстрации обществу проблематики разминирования украинских земель и роли обычных женщин, которые стиснув зубы меняют наше общее будущее.

Каждая фотография здесь рассказывает историю, как женщина ежедневно преодолевает барьеры. За каждым кусочком разминированной земли стоит их труд,

– отметил директор HALO Ukraine Пит Смит.

Он также подчеркнул, что участие женщин в разминировании не только чрезвычайно важно для безопасности страны, но и разрушает устоявшиеся гендерные стереотипы. Сегодня украинок можно увидеть и в группах непосредственного разминирования, и среди инструкторов, и в команде специалистов по минному просвещению.

Их работа доказывает, что женщины способны эффективно выполнять самые сложные и рискованные задачи, меняя общественное представление о роли женщины в сфере безопасности и обороны.

Что известно о женщинах, которые выбрали для себя путь разминирования?

Во время открытия проекта состоялась премьера видео "Женщины в разминировании", что показала героинь фотографий и их собственные жизненные истории.

Видео HALO Ukraine "Женщины в разминировании": смотреть

Главное внимание на мероприятии привлекали именно девушки-разминировщицы, они поделились собственными историями, мотивацией и вызовами профессии.

Среди них – 21-летняя девушка, которая кардинально изменила свою жизнь ради службы в секторе противоминной деятельности.

Диана Обжелян до войны изучала китайский язык в киевском университете. С началом полномасштабного вторжения она присоединилась к HALO Ukraine как деминерка и более года расчищала территории Киевщины и Черниговщины от взрывоопасных предметов.



Деминер Диана Обжелян рассказывает Наталье Цмоць тонкости своей профессии / Фото 24 Канал

Сегодня Диана работает в сфере минного просвещения и учит людей правилам безопасности. Она убеждена, что разминирование будет оставаться одним из ключевых дел в Украине еще на десятилетия, а ее работа является жизненно необходимой.

Девушка рассказывает, что чувствует безграничную радость, когда люди становятся на путь осознания ситуации с безопасностью в стране.

Деминером может быть каждая из нас. Все границы – только в голове. Для меня главное – постоянное развитие и возможность менять мировоззрение людей,

– убеждает Диана.



Открытие выставки "Женщины в разминировании" / Фото HALO Ukraine

Деминерка Валерия Осыка в свою очередь призналась, что больше всего ее вдохновляет возможность видеть результат собственной работы и чувствовать, что ни один ее день не проходит зря. Эта профессия дала девушке осознание собственной силы.

Анна Сергиенко с ГСЧС поделилась, что ее путь начался неожиданно. Она рассказывает, что когда-то работала в столовой, но почувствовала потребность делать больше.

Госпожа Посол Канады в Украине Наталья Цмоць отметила отвагу участниц и выразила искреннюю поддержку Украине.



Речь Чрезвычайной и Полномочной госпожи Посол Канады в Украине Натальи Цмоць / Фото 24 Канал

Особая благодарность девушкам, которые изображены на этих фото. Людей удивляет, что они выбирают остаться и выполнять эту работу, хотя могли бы уехать за границу. Но женщины остались и продолжают ее выполнять. Канада с вами, канадцы с вами, мы стоим плечо к плечу. Слава Украине!,

– сказала Наталья Цмоць.

Начальник Управления по вопросам гуманитарного разминирования Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дмитрий Паньшин отметил, что разминирование имеет огромное значение именно для продовольственной безопасности, ведь чистые от взрывоопасных предметов земли возвращаются в использование для сельского хозяйства и восстановления жизни общин.

Украина сейчас является одной из ведущих стран мира в сфере гуманитарного разминирования, и в этом процессе женщины играют такую же важную и ответственную роль, как и мужчины.

Фотовыставка "Женщины в разминировании" состоит из 29 фоторабот и продлится для посетителей с 27 августа по 14 сентября 2025 года включительно. Увидеть эти фотографии собственными глазами можно бесплатно в Национальном музее Тараса Шевченко.

Какова ситуация с гуманитарным разминированием в Украине?