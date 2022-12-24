Хочется все равно чувствовать себя женщиной: бренд "Весна" отправляет на фронт косметику

В рядах ВСУ немало женщин. Даже на фронте они стремятся ухаживать за собой, поэтому бренд "Весна" посылает защитницам косметику.

Об этом рассказали основательницы бренда Виктория Маслова и Инна Скаржинская. О миссии "Весны", выезде из оккупированной Бучи, новой жизни во Львове и планах после победы читайте в интервью 24 канала в рамках проекта СВОИ.

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Бренд "Весна" помогает военным

Бренд "Весна" создали мама и дочь. Они сразу понимали, что следует помогать военным. Для этого был разработан рецепт заживляющей мази для фронта.

Инна вспомнила, как один военный пожаловался ей, что не может стрелять, потому что у него есть испеченны руки. Она очень удивилась, ведь стрелять для защитника – это базовый навык и потребность. Именно это стало стимулом для создания заживляющих мазей.

Я здесь ощущаю реальную помощь. Мы становимся известными между бригадами. Потому что эта мазь очень удобна. Она маленькая и легко помещается в кармане, они держат ее в разгрузке, и она всегда помогает,

– добавила Инна Скаржинская.

Виктория объяснила, что в составе этой мази – пчелиный воск и разные экстракты. Она помогает против любых проблем, таких как ожоги, раны, трещины и укусы насекомых.

"Также с нами связались женщины с фронта. Они писали нам и говорили: "Я знаю, где я сейчас, но хочется все равно чувствовать себя женщиной". И нас тоже сильно это тронуло, мы начали подбирать им средства. И после этого родилась такая инициатива, как "подвесить" косметику. В общей сложности мы уже отправили более 3 тысяч заживляющих мазей на фронт", – добавила соучредитель бренда.

Инна заметила, что ей становится легче, когда она делает что-нибудь для общей победы.

"Мне всегда хочется быть вовлеченной в эту великую победу, которую мы будем переживать. Сейчас я живу и постоянно понимаю, что придет время, когда мне нужно будет это все прожить. Победа будет связана с болью, с Бучей, с Изюмом, с Мариуполем, со всеми страданиями. Но она будет великой", – отметила женщина.

По ее словам, победа украинцев также будет связана с нашим духом несокрушимости, смелостью, волонтерством, самоотдачей.

"Из того, что мы без света сидим, но мы работаем. С тем, что мы очень гибкие", – подытожила женщина.

Практика "подвешивания" товаров для украинских военных с начала вторжения стала достаточно распространенной. Традиция оплатить услугу, чтобы ею мог воспользоваться кто-то другой, происходит из Неаполя. Там обычно "подвешивали" кофе для незнакомцев, чтобы продемонстрировать свою щедрость. В Украине же таким образом люди благодарят защитников и защитниц, оплачивая для них услуги или товары.