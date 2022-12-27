Защита Украины – дело не только мужчин: началось тестирование женской полевой формы и белья

В рядах Вооруженных Сил служат немало женщин. Для их удобства наконец-то создали женскую военную форму.

Ее тестирование уже началось. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

К теме От отношения к форме: парамедик рассказала, как это быть женщиной в ВСУ

Сколько женщин есть в украинской армии

Резников рассказал, что в 2021 году количество женщин в рядах Вооруженных сил Украины составило около 30 тысяч. С началом полномасштабного вторжения России военнослужащих становится все больше:

в ВСУ служит 41 тысяча женщин,

еще около 19 тысяч женщин являются гражданскими работницами, работающими для нужд армии.

Непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5 тысяч женщин.

Сегодня Украина имеет мощный показатель по количеству женщин в Вооруженных Силах даже среди стран-членов НАТО.

– отметил министр.

Количество военнослужащих в армиях стран-членов НАТО колеблется от 0,3% до 20%, в том числе:

В США – 17%,

в Великобритании – 11%,

в Польше – 7%,

в Дании – 8%,

в Эстонии – 10%.

В свою очередь, в рядах ВСУ есть 9% женщин. В то же время, до сих пор довольно остро стоял вопрос наличия соответствующей одежды и белья для военнослужащих.

"Когда летом, по инициативе проекта #ArmWomenNow и общественной инициативы #FormaTwo и при участии советницы – уполномоченной Президента Украины по безбарьерности, Минобороны начало работать над образцами женской формы, изучать опыт, то оказалось, что есть немного стран, в армиях которых представлена женская полевая форма", – добавил Резников.

Он заметил, что женская полевая форма есть даже не во всех странах-членах НАТО, чей стандарт применяется для пошива.

"Да и вообще, женская военная форма долго не была повседневностью ни в одной стране. В США, к примеру, женщинам разрешено служить в армии с 1948 года", – отметил глава Минобороны.

По его словам, только в 2011 году в американских Вооруженных силах разработали именно женскую версию униформы, подходящую по антропологическим параметрам.

Примите во внимание Много ли женщин в армии и как отличается их подготовка от мужской

Началось тестирование женской формы

Минобороны совместно с волонтерами несколько месяцев занималось вопросами женской военной формы и белья. И вот, наконец, первые партии уже поступили в несколько бригад на тестирование.

Совместно с волонтерами изготовили 2 варианта костюма и нижнего белья для военнослужащих. Их будут исследовать во время экспериментального ношения в воинских частях.

Также будут исследовать нынешнюю модель полевого костюма путем его разукомплектования и предоставления защитницам кителя и брюк разной размерной сетки.

Согласно процедуре после тестирования формы защитницами и получения от них замечаний и пожеланий производитель доработает экземпляры. После этого за подписью Резникова будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины и лицеистами военных лицеев".

"Наряду с этим продолжается работа по изучению возможности применения ткани с эластаном. Эта ткань позволяет в результате своих свойств и с учетом антропометрии женской фигуры приспосабливать их в соответствии с потребностями военнослужащих", – рассказал министр.

Стоит прочесть Хочется все равно чувствовать себя женщиной: бренд "Весна" отправляет на фронт косметику

Также планируют разработать женские берцы

Резников заметил, что вопрос заключается не только в одежде.

Уже через несколько недель – в январе мы планируем начать работу по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами. То же касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств,

– заявил глава Минобороны.

Экспериментальный образец такого бронежилета уже разработали украинские изготовители. В частности, у него есть средства для перераспределения нагрузки. После завершения цикла испытаний, согласно определенным процедурам, он уйдет в войска.

"Отдельно должен стоять вопрос обеспечения формой беременных. Здесь, к сожалению, есть пробелы. И мы тоже должны над этим работать. Такая форма уже предусмотрена, например, для военнослужащих в Германии", – добавил Резников.

В прошлом году комбинезоны для беременных начали тестировать в армии США. В Украине волонтеры и здесь не были в стороне. По словам министра, он читал об отшитой форме для беременных для одной из военнослужащих.

"Украинские женщины – смелые и профессиональные. Украинские женщины – это о несокрушимости. О силе. О характере. Они независимы, как и наше Государство. Снайперки, артиллеристки, танкистки… Они без страха защищают нашу землю и уничтожают врага. Женщины в медицинских силах оказывают помощь нашим воинам – женщинам и мужчинам, на передовой под вражескими обстрелами", – подчеркнул глава Минобороны.

По словам Резникова, защита Украины от оккупантов – дело не только мужчин. Ведь женщины бок о бок с собратьями защищают Украину и украинцев.

"А мы должны сделать все, чтобы им было удобно и комфортно. И мы это сделаем. Спасибо вам за отвагу. Спасибо за службу. Слава Украине", – подытожил министр.