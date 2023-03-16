Как мы видим, лозунг "Россия здесь навсегда" – абсолютная ложь. Очевидно, что это связано с контрнаступлением ВСУ, о подготовке которого в Украине неоднократно открыто заявляли.

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Вот только, где именно ударит наша армия, пока известно только высшему военному руководству. Однако враг делает определенные шаги, готовясь к тяжелым боям.

Массовый побег из оккупированной части Запорожской области

Жены российских военнослужащих, несмотря на то, что регион очень беспокоен, а линия фронта близко, некоторое время назад все же переехали к мужьям. Но, как оказалось, ненадолго.

Этим тварям очень нравилось море, некоторые жили прямо на захваченных базах на Бердянской косе и в самом Бердянске. Летом просто сжерали фрукты. Некоторые впервые ели абрикосы и удивлялись, что они растут прямо между многоэтажками. С ума сошли от мелитопольской черешни. Нашли себе курорт,

– поделился житель Бердянска.

Мужчина уже переехал на подконтрольную Украине территорию, но поддерживает связь с остающимися там родственниками.

По его словам, недавно оккупанты вывезли из Бердянска "остатки" своих семей: "Да, там их было не сотни, а десятки, но сам факт. Наверное, боятся "худшего": именно на этом направлении они ждут наступление ВСУ.



Семьи коллаборантов бегут из Бердянска / Фото DeepStateMap

Крым "сакральный" только на словах

Беспокойно, мягко говоря, и в оккупированном Крыму. Сотни километров западного побережья в траншеях повсеместно устанавливаются фортификационные сооружения – и все это в ожидании высадки украинского десанта.

Все говорят, что Крым сакральный для Путина, но для большинства оккупантов – нет. Уничтожают, как саранча, все, что видят. И хотя еще год назад они представить не могли, что кто-то посмеет замахнуться на полуостров, сегодня уже всерьез обсуждают эту возможность,

– рассказала жительница Евпатории.

По ее словам, из этого курортного города, много лет считавшегося детским оздоровителем, уже уехали супруги русских офицеров.

О том, что оккупанты вывозят свои семьи из Крыма, рассказали и в Генеральном штабе ВСУ.

"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию", – сообщили в Генштабе.

С курорта – в родной дурдом

Интересно, что занервничали не только на оккупированной территории Украины, но и в Молдове – в "Приднестровье". По словам спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, как только украинские войска активизировались вдоль участка границы с "республикой", в семьях российских оккупантов началась паника.

"Контингент, который годами служил в почти курортных условиях – фрукты, овощи, вино, умеренный климат мягкого юга, повышенное денежное довольствие в пределах заграничной командировки, – оказался перед жесткой реальностью: выполнять боевую задачу", – рассказал Назаров.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что российские оккупанты начали массово бежать из Донецкой и Луганской областей, очевидно, ожидая контрнаступления ВСУ. 11 марта на выезде из оккупированных областей наблюдали огромные очереди.