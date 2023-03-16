Як ми бачимо, гасло "Росія тут назавжди" – абсолютна брехня. Очевидно, що це пов'язано з контрнаступом ЗСУ, про підготовку до якого в Україні неодноразово відкрито заявляли.

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Ось тільки, де саме вдарить наша армія, поки що відомо лише найвищому військовому керівництву. Проте ворог робить певні кроки, готуючись до важких боїв.

Масова втеча з окупованої частини Запорізької області

Дружини російських військовослужбовців, попри те, що регіон дуже неспокійний, а лінія фронту близько, якийсь час тому все ж таки переїхали до чоловіків. Але, як виявилось, ненадовго.

Цим тварюкам дуже подобалося море, деякі жили прямо на захоплених базах на Бердянській косі й у самому Бердянську. Влітку просто зжирали фрукти. Дехто вперше їв абрикоси й дивувався, що вони ростуть прямо між багатоповерхівками. Божеволіли від мелітопольської черешні. Знайшли собі курорт,

– поділився мешканець Бердянська.

Чоловік уже переїхав на підконтрольну Україні територію, але підтримує зв'язок із родичами, які там залишаються.

За його словами, нещодавно окупанти вивезли з Бердянська "залишки" своїх сімей: "Так, там їх було не сотні, а десятки, але сам факт. Мабуть, бояться "найгіршого": саме на цьому напрямку вони чекають на наступ ЗСУ.



Сім'ї колаборантів тікають з Бердянська / Фото DeepStateMap

Крим "сакральний" лише на словах

Неспокійно, м'яко кажучи, і в окупованому Криму. Сотні кілометрів західного узбережжя у траншеях, повсюдно встановлюються фортифікаційні споруди – і все це в очікуванні висадки українського десанту.

Всі кажуть, що Крим сакральний для Путіна, але для більшості окупантів – ні. Знищують, як сарана, все, що бачать. І хоча ще рік тому вони уявити не могли, що "хтось" посміє замахнутися на півострів, сьогодні вже всерйоз обговорюють цю можливість,

– розповіла мешканка Євпаторії.

За її словами, з цього курортного міста, яке багато років вважалося дитячою оздоровницею, вже виїхали дружини російських офіцерів.

Про те, що окупанти вивозять свої сім'ї із Криму, розповіли й у Генеральному штабі ЗСУ.

"Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, які дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії", – повідомили у Генштабі.

З курорту – у рідний дурдом

Цікаво, що занервували не лише на окупованій території України, а й у Молдові – у "Придністров'ї". За словами спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, щойно українські війська активізувалися вздовж ділянки кордону з "республікою", у сім'ях російських окупантів почалася паніка.

"Контингент, який роками служив у майже курортних умовах – фрукти, овочі, вино, помірний клімат м'якого півдня, підвищене грошове забезпечення в межах закордонного відрядження, – опинився перед жорсткою реальністю: виконувати бойове завдання", – розповів Назаров.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що російські окупанти почали масово тікати з Донецької та Луганської областей, очевидно, очікуючи на контрнаступ ЗСУ. 11 березня на виїзді з окупованих областей спостерігали величезні черги.