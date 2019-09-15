Жены военных создали онлайн-кондитерскую "4.5.0": как возникла идея и название

В соцсети Facebook жены военнослужащих на Ивано-Франковщине начали принимать заказы на изготовление тортов и пирогов. Совместное занятием помогает им поддерживать друг друга. Название кондитерской состоит из трех цифр "4.5.0". Что это значит и куда тратят заработанные деньги – узнавали журналисты 24 канала.

Килограммовый сырник с цукатами стоит – 230 гривен. Заказов у ​​девушек хватает, хотя начали свое дело совсем недавно.

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Как пришла идея создать кондитерскую? Созданию кафе предшествовали долгие 5 лет войны. За это время женщины успели организовать собственную группу взаимопомощи. Говорят, благодаря поддержке друг друга смогли пережить тяжелые моменты.

Для нас эти встречи – мы оттуда выходим полные сил. Столько у нас эмоций положительных и это помогает укреплять семью, помогает понимать мужа,

– отмечает жена участника боевых действий Наталья Команицкая.

Для каждой из женщин выпечки тортов – не основная работа. Это прежде всего возможность найти деньги для поддержкидругих жен военных. В частности, проведение для них мастер-классов и консультаций с психологами.

Смотрите фото: какие вкусности делают жены военных на заказ

Название для кафе выбрали символическое – "4.5.0".

Почему кондитерская называется "4.5.0"?

"Я очень хотела, поскольку мы жены участников боевых действий, чтобы в названии был намек на войну. Но не хотелось в таком негативном смысле, а что-то очень позитивное. И такой сленг военный, который родился в зоне АТО, 4.5.0, что все спокойно, все хорошо, он меня вдохновил", – рассказывает жена военного Ольга Бобрикович.

В перспективе женщины мечтают открыть собственное кафе, которая будет существовать в реальной жизни, а не только в онлайне. Сейчас ищут для него помещение.

