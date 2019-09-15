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      Дружини військових створили онлайн-кондитерську "4.5.0": як виникла ідея та назва

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      У соцмережі Facebook жінки військових на Івано-Франківщині почали приймати замовлення на виготовлення тортів та пирогів. Спільне заняттям допомагає їм підтримувати одна одну. Назва кондитерської складається з трьох цифр " 4.5.0". Що це означає і куди витрачають зароблені гроші – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Кілограмовий сирник із цукатами коштує – 230 гривень. Замовлень у дівчат не бракує, хоча розпочали свою справу зовсім недавно.

      До теми: Традиційний рецепт дерунів від мера на фестивалі в Коростені

      Як прийшла ідея створити кондитерську? Створенню кав'ярні передували довгі 5 років війни. За цей час жінки встигли організувати власну групу взаємодопомоги. Кажуть, завдяки підтримці одна одної змогли пережити найважчі моменти.

      Для нас ці зустрічі – ми звідти виходимо повні сил. Стільки в нас емоцій позитивних і це допомагає скріплювати сім'ю, допомагає розуміти чоловіка,
      – зазначає дружина учасника бойових дій Наталія Команіцька.

      Для кожної з жінок випікання тортів – не основна робота. Це передусім можливість знайти гроші на підтримку інших дружин військових. Зокрема, проведення для них майстер-класів та консультацій з психологами.

      Дивіться фото: які смаколики виготовляють дружини військових на замовлення

      Назву для кав'ярні обрали символічну – "4.5.0".

      Чому кондитерська називається "4.5.0"?

      "Я дуже хотіла, оскільки ми дружини учасників бойових дій, щоб в назві був натяк на війну. Але не хотілось в такому негативному змісті, а щось таке дуже позитивне. І такий сленг військовий, який зародився в зоні АТО, 4.5.0, що все спокійно, все добре, він мене надихнув", – розповідає дружина військового Ольга Бобрикович. 

      У перспективі жінки мріють відкрити власну кав'ярню, яка існуватиме в реальному житті, а не лише в онлайні. Наразі шукають для неї приміщення.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Food and Drinks Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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