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      Фестиваль дерунів у Коростені: робот-кухар та традиційний рецепт картопляників від мера

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      Деруни з м’ясом, грибами, картоплею, картопляники древлянські, лицарські та навіть соціальні – так у Коростені на Житомирщині святкували міжнародний фестиваль дерунів. Сотні туристів з'їхались, аби скуштувати страви за унікальними рецептами місцевих господинь. І не тільки, адже цьогоріч вперше деруни на фестивалі смажили навіть роботи.

      Готувати деруни у Коростені – це вже справжня місцева традиція. На фестивалі є будь-які, на кожний смак та гаманець. За рецептами норвежців, німців, поляків, козацькі, депутатські, древлянські тощо.

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      Картопляники тут смажать навіть роботи. Хлопці з гуртка робототехніки презентують власну розробку – автоматичного деруняра Євстасія.

      Робот Євстасій готував деруни
      Робот Євстасій готував деруни

      На фестиваль до міста з’їхалось кілька десятків тисяч людей. На свято приїздять родинами – Олеся Кравченко приїхала з Києва, зізнається – куштувала деруни багато де, втім найсмачніші саме в Коростені.

      Як приготувати традиційний коростенський дерун?

      Не обійшлось і без традиційної фішки свята. Міський голова одягнув фартух, аби показати майстер-клас з приготування картопляників.

      Мер Коростеня теж готував деруни: скріншот з відео
      Мер Коростеня теж готував деруни: скріншот з відео

      За словами мера Коростеня Володимира Москаленка, потрібно взяти 5 картоплин, одну цибулину, дві ложки борошна, яйце, два зубчики часнику та дві ложки сметани. Все натерти, нарізати та обсмажити, як класичні деруни.

      Але найголовніше, додає міський голова, щоб був гарний настрій, і тоді все вийде дуже смачно. 

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      Теги: Новини України Новини Житомира Food and Drinks Фестивалі
      Джерело: 24 канал
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