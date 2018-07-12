Жертвами наводнения в Японии стали около 200 человек

По данным правительства Японии, количество жертв постоянно растет. В частности, число погибших увеличилось до 199 человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также: Премьер Японии отменил зарубежные поездки из-за мощных наводнений

Отмечается, что главный секретарь кабинета министров Есихиде Суга сообщил, что поиски пострадавших во время наводнения продолжаются постоянно, поэтому количество жертв пока не является окончательным.

Чиновник сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в среду посетил один из наиболее пострадавших районов страны, в четверг отправится в следующий.

Более 10 тысяч человек эвакуировали из опасных районов. Сейчас они проживают в палатках и других временных убежищах.

По информации СМИ, правительство приняло решение об использовании резервного фонда бюджета на 2018 год для ликвидации последствий стихийного бедствия.