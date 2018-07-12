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Жертвами повені у Японії стали близько 200 людей

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Кількість жертв повені у Японії зросла до 199
Кількість жертв повені у Японії зросла до 199 / Фото з відкритих джерел

За даними уряду Японії кількість жертв постійно зростає. Зокрема, число загиблих збільшилася до 199 людей.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що головний секретар кабінету міністрів Есіхіде Суга повідомив, що пошуки постраждалих під час повені продовжуються постійно тому кількість жертв наразі не є остаточною.

Чиновник повідомив, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який в середу відвідав один з найбільш постраждалих районів країни, в четвер відправиться до наступного району.

Понад 10 тисяч осіб, евакуювали з небезпечних районів. Наразі вони проживають в наметах і інших тимчасових притулках.

За інформацією ЗМІ, уряд прийняв рішення про використання резервного фонду бюджету на 2018 рік для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Джерело: 24 Канал
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