К спасению пострадавших привлекли более 100 спасателей и пожарных. На месте трагедии работают правоохранители.

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Причины взрыва устанавливают

Мощный взрыв разрушил трехэтажный ресторан. Очевидцам удалось заснять момент взрыва и его последствия.

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Всех пострадавших госпитализировали. Правоохранители, прибывшие на место, где еще утром был ресторан, пытаются установить причину взрыва. В ресторане на днях газовая служба проводила ремонтные работы. Следователи устанавливают, связано ли это как-то с трагедией.

Компания, которая проводила ремонт, направила своих работников для сотрудничества со следствием. Позже обещают сделать официальное заявление по результатам расследования.

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