Мужчина погиб на оккупированной Херсонщине. Родственники поведали его историю.

Смотрите также Уровень воды падает, проект временной дамбы уже в разработке: главное о подрыве Каховской ГЭС

История пенсионера из Голой Пристани

Георгий Михайлович родился в селе Красном Скадовского района Херсонской области. После окончания школы пошел в армию.

Далее, уже после службы, женился на девушке из соседнего села – Зинаиде. Супруги переехали в Голую Пристань. Там построили дом, растили двух дочерей.

Георгий был профессиональным столяром, кроме того, работал водителем. На пенсии подрабатывал таксистом. Вместе с женой имел теплицу. Семья выращивала огурцы, помидоры и ранние сорта картофеля.

Город, где жила семья, российская армия оккупировала еще в первые дни полномасштабного вторжения. Супруги не хотели уезжать.

Жена Зинаида болела. Из-за оккупации должного доступа к медицине не было, так что осенью 2022 года женщина умерла. Семь месяцев спустя погиб и мужчина.



Георгий Санин / Мемориал

Георгий Михайлович был маломобильным и плохо ходил. Поэтому спасаться от большой воды ему было очень сложно. Обе дочери несколько дней сидели на крышах соседских домов, пока им удалось эвакуироваться.

Георгий был хорошим, отзывчивым, дружелюбным. Радовался рождению внуков, дождался правнуков, часто с ними играл. Дедушка рассказывал нам об ужасах, которые пришлось пережить местным во время оккупации: постоянные взрывы, обстрелы, несогласных пытали, убивали, у людей похищали автомобили. Цены на продукты выросли, их привозили из России. Людей заставляли брать российские паспорта. Оккупанты превратили наш красивый туристический городок в руины,

– рассказала жена внука Георгия Татьяна.

Добавила, что с первого дня после теракта на ГЭС искали родственников. Обзванивали знакомых, пересматривали списки эвакуированных, однако Георгия Михайловича нигде не было.

17 июня, когда спала вода, его тело обнаружили возле дома. Удалось быстро достать гроб и похоронить дедушку еще до комендантского часа. Хорошо, что да, потому что когда приезжают "те", погибших собирают, грузят и везут в Раденск, где закапывают в общую могилу,

– отметила Татьяна.

Георгия Санина похоронили рядом с женой на местном кладбище. У него остались две дочери, четверо внуков и пять правнуков.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память.

Читайте также Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

Точное количество жертв на оккупированной Херсонщине неизвестно