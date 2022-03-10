Благодаря невероятно отважным украинским воинам и сплоченности общества российские оккупанты получили от ворот поворот относительно всех своих планов по быстрому захвату Украины. Как выяснилось, у них даже был план контроля и интеграции всех регионов в свою сферу влияния. Но вместо воплощения мечты реальность подарила им лишь десятки тысяч убитых и искалеченных солдат, а также полную изоляцию от цивилизованного мира.

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Мечты оккупантов об украинских банках

СНБО начал частично публиковать планы оккупантов на Украину, "первая серия" – банки. Интересно, что практически все эти пункты уже ощущают на себе непутевые сторонники Путина и граждане страны-агрессора, которые "против войны" и "боятся автозаков".

Влажные мечты оккупантов об украинских банках после захвата Украины:

Установление контроля за Нацбанком, введение валютного контроля.

Установление внешнего надзора над коммерческими банками для предотвращения хищения активов и вывода средств за границу.

Охрана хранилищ банков для недопущения их грабежа.

Подключение банков к российским системам обмена межбанковской информацией.

Введение 100% репатриации и продажи валютной выручки экспортеров Нацбанка.

Прекращение валютообменных сделок, замораживание всех валютных вкладов.

Введение банковских каникул с целью недопущения вывода активов.

Введение моратория на: обслуживание иностранных кредитов, перевод прибыли предприятий за границу, вывоз капитала.

Введение моратория на проведение валютообменных операций.

Что ж, пока финансовая система оккупантов терпит крах, россиянам, у которых есть доллары, лучше насмотреться на них, потому что есть вероятность, что за это им вскоре будет "светить" уголовная ответственность.

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