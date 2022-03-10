Завдяки неймовірно відважним українським воїнам та згуртованості суспільства російські окупанти впіймали облизня щодо усіх своїх планів зі швидкого захоплення України. Як з'ясувалося, у них навіть був план контролю України та інтеграції усіх регіонів у свою сферу впливу. Та замість втілення мрій реальність подарувала їм лише десятки тисяч вбитих і покалічених солдат, а також цілковиту ізоляцію від цивілізованого світу.

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Мрії окупантів про українські банки

РНБО почала частково публікувати плани окупантів на Україну, "перша серія" – банки. Цікаво, що практично усі ці пункти вже відчувають на собі недолугі прихильники Путіна та ті громадяни країни-агресора, які "проти війни" та "бояться автозаків".

Вологі мрії окупантів про українські банки після захоплення України були такі:

Встановлення контролю над Нацбанком, запровадження валютного контролю.

Встановлення зовнішнього нагляду над комерційними банками для запобігання розкраданню активів та виведенню коштів за кордон.

Охорона сховищ банків для недопущення їхнього грабування.

Підключення банків до російських систем обміну міжбанківською інформацією.

Запровадження 100% репатріації та обов'язкового продажу валютного виторгу експортерів Нацбанку.

Припинення валютообмінних операцій, заморожування всіх валютних вкладів.

Запровадження банківських канікул з метою недопущення виведення активів.

Запровадження мораторію на: обслуговування іноземних кредитів, переведення прибутків підприємств за кордон, вивезення капіталу.

Запровадження мораторію для проведення валютообмінних операцій.

Що ж, поки фінансова система окупантів зазнає краху, росіянам, в яких є долари, краще надивитися на них, бо є ймовірність, що за це їм незабаром "світитиме" кримінальна відповідальність.

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