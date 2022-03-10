Завдяки неймовірно відважним українським воїнам та згуртованості суспільства російські окупанти впіймали облизня щодо усіх своїх планів зі швидкого захоплення України. Як з'ясувалося, у них навіть був план контролю України та інтеграції усіх регіонів у свою сферу впливу. Та замість втілення мрій реальність подарувала їм лише десятки тисяч вбитих і покалічених солдат, а також цілковиту ізоляцію від цивілізованого світу.
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Мрії окупантів про українські банки
РНБО почала частково публікувати плани окупантів на Україну, "перша серія" – банки. Цікаво, що практично усі ці пункти вже відчувають на собі недолугі прихильники Путіна та ті громадяни країни-агресора, які "проти війни" та "бояться автозаків".
Вологі мрії окупантів про українські банки після захоплення України були такі:
- Встановлення контролю над Нацбанком, запровадження валютного контролю.
- Встановлення зовнішнього нагляду над комерційними банками для запобігання розкраданню активів та виведенню коштів за кордон.
- Охорона сховищ банків для недопущення їхнього грабування.
- Підключення банків до російських систем обміну міжбанківською інформацією.
- Запровадження 100% репатріації та обов'язкового продажу валютного виторгу експортерів Нацбанку.
- Припинення валютообмінних операцій, заморожування всіх валютних вкладів.
- Запровадження банківських канікул з метою недопущення виведення активів.
- Запровадження мораторію на: обслуговування іноземних кредитів, переведення прибутків підприємств за кордон, вивезення капіталу.
- Запровадження мораторію для проведення валютообмінних операцій.
Що ж, поки фінансова система окупантів зазнає краху, росіянам, в яких є долари, краще надивитися на них, бо є ймовірність, що за це їм незабаром "світитиме" кримінальна відповідальність.
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