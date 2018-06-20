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Жесткая и неудержимая: как называют Меган Маркл в королевской семье

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Меган Маркл
Меган Маркл / GettyImages

Отец мужа герцогини Сассекской принц Чарльз придумал невестке необычное, но в то же время милое и интересное прозвище. Старший сын королевы Елизаветы II называет Меган Маркл вольфрамом.

Интересно, что такую ​​кличку Меган Маркл получила в силу своего характера и внутреннего стерженя. Поэтому принц Чарльз сравнил избранницу Гарри с таким химическим металлом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Это проявление нежности с его стороны. Принц Чарльз восхищается силой духа Меган и тем, что у нее стальной стержень. Это именно то, что нужно Гарри, именно такого типа девушка и должна быть рядом с ним, ведь он по своей природе может быть очень мягким,
– отмечают инсайдеры.

Отметим, что это не первый случай применения прозвища к членам королевской семьи. К примеру, между собой принц Уильямс и жена Кейт Миддлтон называют друг друга "малыш".

Напомним, сейчас Меган Маркл проходит полугодовой учебный курс, чтобы полностью соответствовать новому статусу герцогини в королевской семье.

19 мая она с принцем Гарри поженились в церкви Святого Георгия. Не менее волнующим было присвоение Меган Маркл королевского титула и создание для нее особого семейного герба, который имеют все члены королевской семьи.

 

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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