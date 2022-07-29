Жесткий обстрел Оленовки: зачем россия устроила циничное военное преступление

Российская пропаганда сообщает об уничтожении более 40 украинских военнопленных в "изоляторе" в Оленовке под Донецком, с ложным обвинением в ракетном обстреле "изолятора" дальнобойным оружием.

Украинский Генеральный штаб уже сообщил о фейковости этих обвинений и о совершении убийства пленных именно российскими оккупантами. Эксперты указывают на верификацию удара именно оккупантов по "изолятору" системами "Град".

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Причины очередного военного преступления агрессора очевидны – попытка дискредитации поставок западного оружия в Украину и преступная месть защитникам Мариуполя.

Ведь именно эта категория пленных была поименно задокументирована при участии Красного Креста, а потому не могла просто "исчезнуть" в рамках преступных репрессий оккупантов, придумавших преступные "основания" их гибели. Впрочем, примечательно здесь и другое.

Дело в том, что само по себе размещение военнопленных в Оленовке было военным преступлением русских захватчиков. Напомню, что этот поселок расположен у линии фронта и в то же время содержит ключевую железнодорожную станцию, которую агрессор очевидно использует для своей военной логистики.

При этом ІІІ Женевская конвенция 1949 прямо запрещает использовать военнопленных в качестве заложников или "живого щита".

Более того, в статье 19 этого договора прямо приписано, что в "наиболее короткий срок после их взятия в плен военнопленные эвакуируются в лагеря, расположенные достаточно далеко от зоны военных действий для того, чтобы они находились в безопасности".

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Конвенция добавляет, что "в опасной зоне можно временно удерживать только тех военнопленных, которые по состоянию своих ранений или болезни подвергаются большому риску при эвакуации, чем при оставлении на месте и что военнопленных не следует без необходимости подвергать опасности в ожидании их эвакуации из зоны военных действий".

Никаких практических препятствий для вывоза пленных от линии фронта из прифронтовой Оленовки, куда давно и по определению может попасть широкий спектр имеющегося оружия, оккупанты не имели, а вероятные ссылки россиян на фейковую "территорию" террористической "народной республики" также противоречат ІІІ Женевской конвенции.

Ведь Россия взяла в плен украинских военнослужащих, не имела права заявлять об их "передаче" фейковой "власти" террористической "республики", с очевидной целью "умыть руки".

Ведь, преступно заявляя о "государственности" псевдореспублики, агрессор умалчивает, что его донецкие куклы не могли по определению "ратифицировать" ІІІ Женевскую конвенцию; тем самым соответствующими заявлениями о "пленных в квазиреспублике", россия грубо нарушила статью 12 Конвенции, ведь "передает" пленных лицам якобы "не связанным" ІІІ Женевской (что не так, потому что на самом деле это российская оккупационная администрация).

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Понятно, что эти правовые вопросы мало беспокоят российских захватчиков, но они должны быть подняты в производствах в Международном уголовном суде и ЕСПЧ по вопросам международных преступлений и нарушений прав человека агрессором.