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      Жесткий отпор ВСУ на Донбассе: оккупанты понесли потери

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      На Донбассе украинские бойцы ликвидировали троих оккупантов
      На Донбассе украинские бойцы ликвидировали троих оккупантов / Фото из открытых источников

      17 декабря российские оккупационные войска продолжили обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов один боец ВСУ получил ранения. Однако, украинским защитникам удалось уничтожить троих пророссийских боевиков.

      Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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      В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 17 января, трое оккупантов погибло,
      – говорится в сообщении.

      В общем, оккупанты 13 раз обстреляли позиции украинских военных, тем самым нарушая режим перемирия.

      Пророссийские боевики во время обстрелов использовали противотанковый ракетный комплекс, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

      В общем враг совершил обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Пески, Невельское, Водяное, Славное, Красногоровка, Опытное.

      С начала суток, 18 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

      В штабе отметили, что украинские военные продолжают контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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